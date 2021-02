COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 23 février

La vaccination est bien entamée dans les milieux de vie, 116 153 personnes ont reçu une 1ère dose du vaccin : RPA 👉 78 962 CHSLD 👉 34 723 RI-RTF 👉 2 468 Cette semaine, le Qc doit recevoir 107 640 doses Pfizer et 28 500 doses Moderna. On continuera d’⬆️ la cadence. https://t.co/XVvQ3kLtax

- Les régions de Montréal (+360) , de la Montérégie (+94) et des Laurentides (+68) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 13 , soit 1 décès dans les 24 dernières heures, 9 décès entre le 16 et le 21 février et 3 avant le 16 février. Un décès est retiré du bilan puisqu'il n'est finalement pas attribuable à la COVID-19.

SANTÉ

- La campagne de vaccination massive contre la COVID-19 commencera la semaine prochaine au Québec. Les 80 ans et plus seront les premiers vaccinés au Québec. Toutefois dans le Grand Montréal, la priorité sera donnée aux 70 ans et plus. Il faudra prendre un rendez-vous avant de se déplacer.

- Les visites aux urgences des hôpitaux du Québec ont reculé de 39% depuis le début de la pandémie, selon Le Devoir. Le ministère de la Santé enregistré 906 039 visites de moins. Malgré cette baisse de l'achalandage, l'attente moyenne sur civière a légèrement augmenté à 15.8 heures (+0.7). Les médecins recommandent aux personnes malades de ne pas tarder à consulter.

- Une douzaine d'écoles sont fermées au Québec en raison de la présence possible de variants de la COVID-19. La majorité de ces écoles sont situées dans le Grand Montréal. Au moins 20 élèves et 7 travailleurs ont été testés positifs à l'école primaire Monseigneur-Gilles-Gervais à Saint-Bruno-de-Montarville où un dépistage est en cours. La Fédération automne de l'enseignement demande l'utilisation urgente des tests de dépistage rapide pour prévenir les éclosions.

POLITIQUE

- Justin Trudeau et Joe Biden vont se rencontrer virtuellement aujourd'hui. Ce sera la première discussion officielle entre les deux hommes depuis l'entrée en fonction du nouveau président des États-Unis. Plusieurs sujets sont sur la table, dont la fermeture de la frontière entre les deux pays et les mesures mises en place pour combattre la pandémie.

INTERNATIONAL

- Une minute de silence a été observée hier soir aux États-Unis à la mémoire des victimes de la COVID-19. Plus de 500 000 Américains ont succombé à la maladie depuis le début de la pandémie, soit l'équivalent du total des victimes de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale et de la Guerre du Vietnam.

SPORTS & LOISIRS

- Le reste de la saison de hockey mineur est annulée dans Chaudière-Appalaches Les 12 800 joueurs pourront jouer des matchs locaux si la région se déconfine.

- La patinoire du canal Rideau à Ottawa est fermée jusqu'à nouvel ordre en raison du redoux.