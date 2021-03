COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 23 mars

CE RÉSUMÉ EST MIS À JOUR PLUSIEURS FOIS PAR JOUR - MERCI DE NOUS SUIVRE - PARTAGE LES INFOS, PAS LE VIRUS !

BILAN

- Le Québec enregistre 712 nouveaux cas, selon le dernier bilan publié le lundi 22 mars, pour un total de 303 051 personnes infectées depuis le début de la pandémie. Voyez le bilan par province ICI :

- Le nombre de décès grimpe de 15, soit 3 dans les 24 dernières heures et 9 entre le 15 et le 20 mars et 3 avant le 15 mars.

- Au total, 10 614 personnes ont succombé à la maladie depuis le début de la crise sanitaire.

- 513 patients sont hospitalisés (+12) et 114 personnes sont aux soins intensifs (+12).

- 285 682​ personnes sont rétablies.

- Les régions de Montréal (+320), de Laval (+106), de la Montérégie (+70) et des Laurentides (+40) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 21 180 doses de vaccins ont été administrées pour un total de 966 566.

- Le Québec a reçu 1 050 355 vaccins jusqu'à maintenant.