COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 26 janvier

- Les régions de Montréal (+478) , de la Montérégie (+219) , de Laval (+112) et des Laurentides (+93) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 43 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 12 dans les 24 dernières heures et 31 entre le 18 et le 23 janvier.

SANTÉ

- La vaccination dans les résidences pour personnes âgées (RPA) débutera le 8 février prochain en raison d'un manque de vaccin de la compagnie Pfizer/BioNTech. Aucune livraison n'est attendue cette semaine en raison des travaux de modernisation de l'usine de la Belgique d'où proviennent les vaccins envoyés au Canada.

JUSTICE

- Un complotiste de l'Outaouais qui aurait incité les Canadiens à tirer sur les policiers et le premier ministre Justin Trudeau a été arrêté par la GRC à son domicile de Val-des-Monts, la semaine dernière. Raymond Têtu restera détenu jusqu'à son retour en Cour ce vendredi. Le Journal de Montréal rapporte que des mitraillettes, des munitions et des silencieux ont été trouvés dans sa demeure, de même que la cocaïne et de la monnaie contrefaite. L'homme de 51 ans a déjà eu des démêlés avec la justice. En 2002, il a plaidé coupable à des accusations de voies de fait sur un policier.

ÉCONOMIE

- Malgré la pandémie, un nombre record de VUS et de camionnettes ont été vendus au Québec l'an dernier. 140 000 véhicules du genre ont été immatriculés rapporte LaPresse, du jamais vu depuis 10 ans. Le parc auto au Québec compte 4.9 millions de véhicules.

INTERNATIONAL

- Dans le TOP 5 des pays les plus infectés de la planète, on retrouve :