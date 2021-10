COVID-19 : tout ce qu'il faut savoir ce mardi 26 octobre

Selon l'INSPQ, en date du 21 octobre, 90,4 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose et 87,6 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

SANTÉ

- Le gouvernement du Québec a versé plus de 1M$ à des employés de la santé non vaccinés pour qu'ils puissent passer leur 3 tests obligatoires de détection par semaine à l'extérieur de leur lieu de travail. À lui seul, le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a versé près de 900 000 $ à des travailleurs non vaccinés entre avril et octobre, rapporte Radio-Canada.

INTERNATIONAL

- La pandémie a fait 4 956 962 morts à travers le monde, dont 28 797 au Canada, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.