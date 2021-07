COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 27 juillet

- 60 % de la population de 12 ans et plus est adéquatement vaccinée.

VACCIN

- De nombreuses écoles secondaires de Montréal passeront à côté de l'objectif de vaccination de 75% à la prochaine rentrée, dans un mois. Dans une quinzaine d'écoles, moins de 40% des jeunes étaient vaccinés en date du 19 juillet selon Le Devoir. Le pire score est au campus anglophone Jeanne-Mance de l'école communautaire juive ultraorthodoxe Belz avec seulement 7% des élèves vaccinés. 30 000 élèves montréalais n'ont toujours pas reçu leur première dose de vaccins contre la COVID-19. La couverture vaccinale reflète celle des parents dans les différents quartiers, selon la directrice de la santé publique de Montréal, Dre Mylène Drouin.

- Le Québec dispose maintenant d'un surplus de vaccins contre la COVID-19 selon La Presse. On parle environ d'un million de doses en trop après avoir vacciné tout le monde. Les surplus serviront notamment à offrir une troisième dose ou à vacciner les enfants lorsque ce sera sécuritaire.

- Afin d'éviter les fermetures de commerces en cas de quatrième vague cet automne, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain affirme que 77,5% des répndants à son sondage espèrent l'utilisation du passeport vaccinal. Pour régler les problèmes de main-d'oeuvre, les entreprises sondées souhaitent que les seuils d'immigration permanente soient rehaussés et de faciliter l'embauche des travailleurs étrangers

- L'Ontario fait pression sur Ottawa pour que la «vaccination mixte» soit reconnue comme une pleine vaccination. Dans une lettre adressée dimanche, la ministre ontarienne de la Santé, Christine Elliott, et la solliciteure générale, Sylvia Jones, demandent au gouvernement fédéral de faire pression sur l'Organisation mondiale de la santé pour mettre à jour les directrives afin de permettre aux Canadiens de voyager à l'étranger.

- Le Canada a reçu plus de 66 millions de doses au total. En point de presse dans une clinique de vaccination de Moncton, au Nouveau-Brunswick, le premier ministre Justin Trudeau a fait savoir que ce sera assez pour vacciner toute la population, donc les 12 ans et plus, tout comme ceux qui pourraient être éventuellement admissibles. Cet objectif devait au départ être atteint en septembre, l'échéancier est donc devancé de deux mois. Il a profité de l'occasion pour rappeler à tous ceux qui n'ont pas encore eu leur deuxième dose d'aller se faire vacciner. Plus de 80% des Canadiens adminissibles ont reçu au moins une dose jusqu'à maintenant.

INTERNATIONAL

- Tokyo enregristre un nouveau record de cas de COVID depuis le début de la pandémie. La ville hôte des Olympiques compte 2 848 nouvelles infections mardi par rapport à la veille. La capitale japonaise prépare davantage de lits dans les hôpitaux pour les patients atteints, touchée par une cinquième vague alimentée par le variant Delta. Les centre hospitaliers envisageraient également de reporter des chirurgies non urgentes.

- Quelque 70% des adultes de l'Union européenne a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, alors que plus de la moitié, soit 57 %, sont pleinement vaccinés, selon la Commission européenne. Celle-ci soutient que les efforts doivent se poursuivrent afin de contrer la menace du variant Delta, plus transmissible.

- Plus de 194 000 000 personnes ont contracté la Covid-19 dans le monde depuis le début de la pandémie, selon les plus récentes données de l'Université John Hopkins.