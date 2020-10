COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 27 octobre

- Les régions de Montréal (+319), de la Capitale-Nationale (+129) et la Montérégie ( +122 ) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 19 décès s'ajoutent au bilan, dont 4 sont survenus dans les dernières 24 heures. 14 ont été enregistrés entre le 20 et le 25 octobre et 1 est survenu à une date inconnue. 6172 personnes ont donc succombé à la maladie.

SANTÉ

- Les propriétaires et dirigeants de 200 gyms, salles de yoga, de danse, d'arts martiaux et de Crossfit ont l'intention de défier le gouvernement Legault et de reprendre leurs activités ce jeudi. La coalition se prépare à l'éventualité d'écoper d'amendes.

-120 personnalités sportives demandent la reprise du sport organisé et du sport scolaire au Québec. Parmi elles on retrouve, Marianne Saint-Gelais, Alex Harvey et Annie Pelletier.

«Le sport a changé nos vies, par des milliers de façons différentes. Unanimement, pour le mieux. Le sport organisé, c'est beaucoup plus que juste du sport. C'est la santé. La santé directe, globale, celle composée de la santé physique, mentale et émotionnelle. Celle qui permet de garder un équilibre vital en tout temps et encore davantage dans la situation pandémique actuelle » - Julie Gosselin, présidente de SPORTSQUÉBEC

- Les personnes asymptomatiques sont plus susceptibles de perdre rapidement leurs anticorps que celles ayant ressenti des symptômes associés au coronavirus selon une nouvelle étude britannique publiée ce matin.

- Le personnel médical de Londres pourrait se faire vacciner contre la COVID-19 dès le début de novembre. Il y a également de l'espoir aux États-Unis où les premiers vaccins pourraient être distribués en décembre. La majorité de la population devra cependant patienter à l'été prochain avant d'être immunisée.

JUSTICE

- Du 19 au 25 octobre, les policiers de la Sûreté du Québec ont émis 19 constats ou rapports d’infraction générale, 2053 avertissements et 15270 conducteurs ont été sensibilisés aux directives gouvernementales en vigueur.

ÉCONOMIE

- La pandémie de la COVID-19 force CTMA à annuler sa 20e saison des croisières qui devait se dérouler du 11 juin au 24 septembre 2021 aux Îles-de-la-Madeleine.

- La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante demande au gouvernement Legault d'offrir du soutien supplémentaire aux PME durement affectées par la prolongation des mesures sanitaires.