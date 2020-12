COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 29 décembre

- 37 nouveaux décès s'ajoutent au triste bilan, dont 7 sont survenus dans les 24 dernières heures, 27 entre le 21 et le 26 décembre et 3 à une date inconnue. Le total de décès s'élève maintenant à 8 060 depuis le début de la pandémie.

SANTÉ

- Québec devra mettre les bouchées doubles s'il veut vacciner davantage de personnes contre la COVID-19. Le Devoir rapporte ce matin qu'au rythme où vont les choses présentement, ça prendrait 16 ans et demi pour inoculer toute la population québécoise. Deux semaines après l'arrivée du vaccin de Pfizer, un peu moins de 20 000 Québécois ont été vaccinés. L'objectif du gouvernement Legault est d'avoir vacciné 57 000 personnes d'ici le 4 janvier. Ça va s'accélérer avec le vaccin de Moderna et celui d'AstraZeneca, qui pourrait bientôt être approuvé.

- Le personnel de la santé du Québec est sacré personnalité de l'année 2020 par l'Agence QMI. Les anges gardiens, comme les appelle le gouvernement Legault, combattent la pandémie sans relâche depuis 9 mois, souvent au détriment de leur propre santé. 30 000 d'entre eux ont été infectés par le virus depuis le début de la crise.

- Le ministre de la Santé, Christian Dubé, fera le point sur la situation actuelle de la COVID-19 à 13h cet après-midi. Il sera accompagné du directeur national de Santé publique, le Dr Horacio Arruda.

- Un autre vaccin contre la COVID-19, celui de la société américaine Novavax, est maintenant à l'étape des essais cliniques. Ceux-ci serviront à déterminer la sûreté du vaccin et son efficacité, la dernière étape avant la distribution de masse. 30 000 adultes volontaires ont été recrutés. Sa distribution pourrait être encore plus facile que pour ceux qu'on a déjà de Pfizer et Moderna. Il peut être conservé entre 2 et 8 °C.

VOYAGES

- De nombreux experts de la santé s'inquiètent des Québécois qui font le party dans le sud, comme le témoignent de nombreuses images sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Santé Christian Dubé lancera un rappel à l'ordre lors d'un point de presse à 13h cet après-midi. Sur Twitter hier, il a rappelé à ceux qui pensent voyager que nos hôpitaux sont déjà débordés depuis quelques semaines.

2/2

Les hospitalisations continuent de ⬆️. La situation est critique dans les hôpitaux. On compte sur la collaboration des Québécois pour respecter les consignes pendant les Fêtes afin d’éviter que la situation dans nos hôpitaux se détériore.

👇https://t.co/67V4bWdxIl — Christian Dubé (@cdube_sante) December 28, 2020

- Le Bloc Québécois demande à Ottawa de vérifier en personne que les voyageurs qui reviennent au pays resteront à la maison lors de leur quarantaine. Environ 124 000 voyageurs de retour au pays étaient en isolement obligatoire en date du 21 décembre. Pendant ce temps, les compagnies aériennes offrent des voyages dans les destinations soleil à 50 % de rabais. Il est possible de passer sept jours dans un 5 étoiles de Cayo Coco pour environ 900$ par personne.

- Québec dit travailler étroitement avec le fédéral afin de renforcer les mesures aux frontières au retour, dont le déploiement de tests rapides dans les aéroports. Ottawa assure de son côté que les mesures mises en place aux frontières depuis le début de la pandémie, en mars, fonctionnent pour freiner la propagation de la COVID-19. Seulement 8 % des cas au Canada sont le résultat de gens qui ont voyagé à l'extérieur du pays, selon La Presse. Près 180 agents de la Santé publique surveillent les points d'entrée et plus de 4 600 appels sont logés chaque jour pour s'assurer du respect de la quarantaine au retour. Ceux qui bafouent ces règles s'exposent à une amende de 750 000 $ ou jusqu'à 6 mois de prison.

- Un conseiller municipal de Granby, en Montérégie, a voyagé deux fois plutôt qu'une vers Acapulco, au Mexique en pleine pandémie. Eric Duchesneau est parti à nouveau le 17 décembre parce qu'il a une relation amoureuse là-bas selon le quotidien La Voix de l'Est. Malgré les critiques de certains collègues, M. Duchesneau écrit qu'il ne voyage pas dans les tout inclus et porte le couvre-visage dans ses déplacements, ici comme au Mexique.

JUSTICE

- Les corps policiers du Québec ont remis peu de contraventions pour des rassemblements illégaux lors du week-end de Noël. L'agglomération de Longueuil et la Ville de Laval ont émis respectivement 2 et 5 tickets sur plus d'une centaine d'appels. Ça monte à 9 pour la police de Terrebonne qui a aussi servi une cinquantaine d'avertissements. Le SPVM déposera son bilan complet ce matin. La police de la Ville de Québec a remis 41 tickets aux fêtards qui refusaient de suivent les consignes en fin de semaine.

SONDAGES

- Les Canadiens sont pessimistes sur leur avenir financier pour 2021. 78% pensent que le ralentissement économique va se poursuivre avec la pandémie, selon une étude de la Banque CIBC. Moins d'une personne sur 4 croit que sa situation financière s'améliorera l'an prochain. La priorité pour plusieurs sera de rembourser ses dettes et de joindre les deux bouts.

- Les Canadiens sont plus dangereux au volant depuis septembre comparativement au début de la pandémie, selon un sondage CAA. Un peu plus de la moitié des répondants ont remarqué une augmentation des excès de vitesse (35%), des cas de conduite agressive (32%) et d'usage du cellulaire au volant (30%). Les conducteurs seraient plus téméraires en raison d'un faux sentiment de sécurité lié à la diminution du nombre de véhicules sur les routes à cause de la crise. Planifiez d'avance votre itinéraire et partez tôt si vous voulez éviter le stress inutile dans vos déplacements.

INTERNATIONAL

- Plus de 81,3 millions de personnes ont contracté la COVID-19 dans le monde depuis le début de la pandémie, selon le dernier bilan de l'Université Johns Hopkins.Plus de 1,7 millions en sont décédées. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé.

SPORTS

- Les attentes sont grandes pour le Canadien qui se doit de viser le carré d'as, cette saison, selon le collègue François Gagnon de RDS. Pour une rare fois, l'équipe a de la profondeur sur papier avec l'embauche des attaquants Michael Frolik et Corey Perry, hier. Montréal devrait être en mesure de rivaliser contre Toronto, Edmonton et Calgary dans la nouvelle division canadienne. Le calendrier de 56 matchs débutera le 13 janvier.