COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 29 juin

- Les régions de Montréal (+31) , de Laval (+11) , de Lanaudière (+8) et de la Montérégie (+8) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

SANTÉ

- Les décès causés par la COVID-19 au Canada seraient sous-estimés selon une note de la Société royale du Canada obtenue par Le Devoir et le Globe and Mail. Environ 6000 morts n'auraient pas été comptabilisés entre le 1er février et le 28 novembre 2020. Les données québécoises seraient plus fiables que celles des autres provinces, selon les chercheuses. Officiellement, la COVID-19 a fait 26 000 morts au Canada, dont 11 000 au Québec.

VACCIN

- Dès aujourd'hui, le portail ClicSanté offre plus d'options de vaccination contre la COVID-19. Il est possible de modifier le lieu de rendez-vous pour recevoir sa deuxième dose. Les Québécois pourront aussi devancer leur seconde injection en choisissant un vaccin différent du premier. Les experts recommandent toujours un intervalle de 8 semaines entre les deux doses.

INTERNATIONAL

- 2 966 566 695 vaccins anti-COVID ont été distribués à travers le monde, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.