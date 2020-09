COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 29 septembre

- 5 millions de Québécois retourneront en semi-confinement à compter de minuit, mercredi, pour une durée d'au moins 28 jours. La Communauté métropolitaine de Montréal, Québec (à l'exception de Portneuf et Charlevoix) et Chaudière-Appalaches passent au rouge en raison d'une multiplication de cas de COVID-19. Dans ces régions, les rassemblements privés seront interdits.

- Loto-Québec met à pied temporairement 1350 employés, en raison de la fermeture du Casino de Montréal, du Salon de jeux de Québec, ainsi que du bingo en réseau et du Kinzo dans les zones rouges.

- La mairesse Valérie Plante demande aux Montréalais de faire un effort pour respecter les consignes sanitaires. Elle a demandé une réévaluation de toutes les activités de socialisation dans la métropole pour le prochain mois. Aussi, elle désapprouve fortement la tenue d'une autre manifestation des antimasques à la mi-octobre.

''S'ils veulent aller manifester dans un champ de patates, c'est leur affaire, mais à Montréal on n'est pas comme ça, on se tient, on est solidaire. Je ne peux pas accepter comme mairesse que des gens, qui pour différentes raisons, viennent mettre la santé de notre population (à risque). Allez donc dans un champ de patates !" - Valérie Plante, mairesse de Montréal.