COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 3 août

Selon l'INSPQ, 84,2 % de la population âgée de 12 ans et plus ont reçu une première dose et 68,6 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

On rapporte 58 hospitalisations (-3) , dont 18 personnes se trouvent aux soins intensifs (+1) .

VACCIN

- Le nombre de cas de COVID-19 a doublé en une semaine partout au Québec. Les experts en santé pensent que ça continuera d'augmenter si la campagne de vaccination plafonne. On prévoit une quatrième vague de pandémie à la prochaine rentrée scolaire.

- La cheffe de l'opposition, Dominique Anglade, demande au gouvernement Legault d'instaurer un passeport vaccinal, qu'elle qualifie de «passeport liberté». Après plusieurs mois de confinement, la Libérale refuse de revenir en arrière alors que nous bénéficions d'assouplissements cet été. Les défis de la rentrée scolaire et le retour au bureau, dans moins d'un mois, combinés à la présence croissante du variant Delta et à la hausse des cas, justifient de «poser les bons gestes maintenant», dit-elle. Le premier ministre François Legault a annoncé en juillet l'utilisation possible d'un passeport vaccinal pour encadrer certaines activités en septembre, si nécessaire.

- Les hommes sont moins nombreux à se faire vacciner contre la COVID-19. En date du 24 juillet, 32% des Québécois avaient reçu 2 doses contre 42% chez les femmes, selon La Presse. Conséquemment, ils sont plus nombreux à se retrouver aux soins intensifs.

- Même si 1,7 million de doses de vaccin ont été administrées en Montérégie et que 67% de la population est doublement vaccinée, la Direction de santé publique lance maintenant une brigade qui fait du porte-à-porte et aide les équipes de vaccination dans les divers événements. Cette initiative s'ajoute au vaccibus et à la roulotte mobile. Ces efforts visent notamment à lutter contre la propagation du variant Delta.

SANTÉ

- Les avortements de troisième trimestre sont en hausse au Québec. À Montréal, ils sont passés de 20 en moyenne par année à 36 depuis avril 2020. Et la tendance se maintient avec 15 depuis mars. Ça s'explique par l'incertitude liée à la pandémie, mais aussi parce que les femmes étaient envoyées aux États-Unis aux frais du gouvernement. Les hôpitaux québécois ont été forcés d'offrir le service avec la fermeture des frontières.

VOYAGES

- Un passager qui a testé positif à la COVID était à bord du vol Air Canada 7554 en partance de Montréal à destination de Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard. La liaison a eu lieu le mardi 27 juillet. Les voyageurs qui ont des symptômes devraient être dépistés. Il y a eu 208 cas à l’Île-du-Prince-Édouard depuis le début de la pandémie. En date du 31 juillet, 57,1 % des résidents admissibles de la province âgés de 12 ans et plus étaient entièrement immunisés contre la COVID-19 alors que 88,6 % des résidents admissibles avaient reçu au moins une dose de vaccin.

- Les négociations se poursuivent entre le Canada et les États-Unis concernant la frontière. Dans un échange téléphonique lundi, le premier ministre Justin Trudeau et le président Joe Biden ont convenu de poursuivre leur collaboration. Dès lundi prochain, les Américains pleinement vaccinés pourront entrer au pays. Malgré les pressions d'élus américains et canadiens, Washington n’a pas encore annoncé l’ouverture de sa frontière. Les deux dirigeants ont également abordé l’après-pandémie, notamment comment remédier aux conséquences disproportionnées sur les femmes.

OPPOSANTS

- Éric Duhaime crie à la censure. YouTube a retiré une vidéo du chef du Parti conservateur du Québec qui s'entretenait avec le crooner André Lejeune. Le chanteur de 86 ans remettait en question l'essentiel des mesures sanitaires, sans toutefois nier l'existence du virus. Ces propos contreviennent à la politique de YouTube contre la désinformation médicale.

INTERNATIONAL

- À New York, une preuve de vaccination sera exigée pour entrer dans les restaurants, les gyms et les salles de spectacles. L'annonce du marie démocrate Bill de Blasio fait de sa ville la première aux États-Unis à utiliser un passeport vaccinal.

- Un «pass sanitaire» spécial pour les expatriés a été lancé en France. Le gouvernement a mis en place ce dispositif pour les Français qui vivent hors de l’Union européenne et qui ont été vaccinés à l’étranger avec des sérums reconnus.

- En Australie, environ 300 militaires sont déployés depuis lundi dans les rues de Sydney pour veiller au respect du confinement, qui en est à sa sixième semaine, alors que la capitale est en proie à une flambée des cas. À Brisbane, les mesures ont été prolongées pour tenter de freiner les éclosions. Les autorités tentent de lutter contre la propagation du variant Delta, avec plus de 3600 cas enregistrés depuis la mi-juin.

- Plus de 199,1 millions de personnes ont contracté la Covid-19 dans le monde depuis le début de la pandémie, selon les plus récentes données de l'Université John Hopkins. Le bilan mondial fait état de plus de 4,2 millions de morts.