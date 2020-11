COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 3 novembre

- Les régions de Montréal (+224) , de la Montérégie (+173) , Lanaudière (+140) et du Saguenay-Lac-Saint-Jean (+105) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 12 décès s'ajoutent, mais un est retiré du bilan puisqu'il n'était finalement pas relié à la COVID-19. 1 décès est survenu dans les 24 dernières heures, 8 ont été enregistrés entre le 26 et le 31 octobre et 3 sont survenus avant le 26 octobre.. 6 283 personnes ont donc succombé à la maladie depuis mars.

SANTÉ

- Une nouvelle étude de l'Université de Sherbrooke démontre que 60% de nos adolescents ressentent une grande détresse psychologique en raison de la pandémie de COVID-19. Ils sont plus anxieux, dépressifs et ont de la difficulté à se concentrer avec le modèle d'école hybride. Plusieurs se sentent abandonnés, seuls à la maison et se demandent s'ils retrouveront leur vie d'avant. Besoin de parler ? Contactez Jeunesse, J'écoute 1-800-668-6868

- Une autre usine Olymel est touchée par une éclosion de COVID-19, cette fois à Princeville dans le Centre-du-Québec. 58 employés ont été infectés sur les 370 en place. 127 employés de la Beauce ont aussi été touchés par la maladie ces dernières semaines.

TRANSPORTS

- De nouvelles règles entreront en vigueur le 21 novembre prochain pour les voyageurs à destination du Canada et les Canadiens de retour au pays. Ils devront évaluer leur état de santé et soumettre un plan de quarantaine à respecter pour contrer la propagation de la COVID-19. Le voyageur devra également fournir les coordonnées de personnes-ressources. Les contrevenants à ces nouvelles mesures seront passibles d'amende de 1000$.

INTERNATIONAL

- Malgré la pandémie, les Américains se rendent aux urnes pour élire le président des quatre prochaines années. Les États-Unis demeure le pays le plus infecté de la planète avec 9.2 millions de cas confirmés et plus de 231 500 patients décédés, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.