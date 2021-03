COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 30 mars

- Les régions de Montréal (+269) , de la Capitale-Nationale (+111) , de la Montérégie (+103) et de l' Outaouais (+84 ) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 5 , soit 2 dans les 24 dernières heures, 1 entre le 22 et le 27 mars et 2 avant le 27 mars.

SANTÉ

- 55% des Québécois font confiance au vaccin AstraZeneca, selon nouveau sondage mené par Léger et l'Association d'études canadiennes. En comparaison, 86% des répondants sont prêts à se faire injecter le vaccin Pfizer/BioNTech et 83% la formule de Moderna. Hier, Québec a suspendu l'utilisation du vaccin AstraZeneca pour les 55 ans et moins, dans la foulée des recommandations de Santé Canada. Plus de 300 000 doses de ce vaccin ont été administrées au Canada et aucun cas de thrombose directement lié à l'injection n'a été déclaré jusqu'à maintenant.

#COVID19 Le vaccin d’AstraZeneca (Covishield) ne sera pour le moment plus offert aux personnes âgées de moins de 55 ans. Consultez le communiqué complet ➡️ https://t.co/jDDMR7NNlv. — Santé Québec (@sante_qc) March 29, 2021

- Le PM François Legault, le ministre de la Santé, Christian Dubé et le Dr Horacio Arruda feront le point sur la pandémie au Québec cet après-midi. Pour l'instant, Québec n'a pas l'intention de resserrer les mesures sanitaires, malgré l'arrivée de la 3e vague. Le Dr Arruda est à l'aise avec une hausse de cas, pourvu que les hospitalisations et les décès n'augmentent pas de façon importante, rapporte LaPresse ce matin.

- La pandémie est hors de contrôle en Ontario, selon des scientifiques qui conseillent le gouvernement Ford. Les nouvelles infections quotidiennes sont au même seuil qu'au plus fort de la 2e vague et le nombre d'hospitalisations est supérieur de plus de 20%. Les experts recommandent un confinement généralisé.

INTERNATIONAL

- La pandémie a fait 550 000 morts aux États-Unis qui demeure le pays le plus infecté de la planète avec 30.3 millions de cas confirmés, rapporte l'Université Johns Hopkins.