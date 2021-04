COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 6 avril

- Les régions de Montréal (+348) , de la Capitale-Nationale (+243) , de la Montérégie (+129) , de l'Outaouais (+111) et de Chaudière-Appalaches (+104) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 4 , soit 1 dans les 24 dernières heures, 1 entre le 29 mars et le 3 avril, 1 avant le 29 mars et 1 à une date inconnue.

SANTÉ

- Le premier ministre François Legault tiendra un point de presse à 17h cet après-midi, en compagnie du ministre de la Santé, Christian Dubé et du Dr Horacio Arruda. Ils pourraient annoncer un nouveau resserrement des mesures sanitaires pour contrer la 3e vague de la pandémie. Plus de 8 000 cas de COVID-19 se sont ajoutés en l'espace d'une semaine, soit 33% de plus que la semaine précédente. Cette recrudescence se fait surtout sentir hors de Montréal.

- Le nombre d'avortements a chuté de 9% au Québec en 2020. Près de 22 000 interruptions de grossesse et curetages ont été pratiqués selon les données de la RAMQ dévoilées par Le Devoir. Le confinement, la réduction des déplacements et le ralentissement économique causé par la pandémie seraient en cause.

- Le ministre de la Santé, Christian Dubé appelle les directions régionales de santé publique à ordonner la fermeture d'un lieu si les mesures sanitaires ne sont pas correctement appliquées. L’éclosion de COVID-19 au Méga-Fitness Gym de Québec est responsable de 171 cas dans la région de la Capitale-Nationale.

- L'Association des garderies privées du Québec demande au gouvernement Legault d'accorder la priorité à la vaccination de leur personnel. Ils craignent les effets de la troisième vague sur la main-d'œuvre, ce qui pourrait entraîner la fermeture d'installations.

VACCIN

- La vaccination contre la COVID-19 est maintenant ouverte aux 60 ans et plus en Montérégie et Outaouais. Il est possible de prendre rendez-vous dès maintenant en ligne sur le portail Clic Santé

Plus de 75% des 65+ partout au Québec ont maintenant reçu une 1ère dose du vaccin ou ont pris leur rdv.



Le Québec est l’endroit où on vaccine le plus au pays. On priorise les doses limitées qu’on reçoit.



Les opérations se déroulent excessivement bien. Merci aux équipes. https://t.co/KTjc1dJJlQ — Christian Dubé (@cdube_sante) April 5, 2021

JUSTICE

- Le Service de police de Sherbrooke dresse un bilan positif de la fin de semaine de Pâques. 8 constats d'infraction pour des rassemblements illégaux dans des résidences privées ont été remis durant le long congé, aucun pour des rassemblements dans les parcs. Entre mardi et dimanche, le SPS a émis un total de 32 constats pour le non-respect du couvre-feu et 16 pour des rassemblements illégaux.

INTERNATIONAL

- 131.8 millions de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 et 2.8 millions de patients sont décédés, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.