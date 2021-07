COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 6 juillet

- 99 987 doses de vaccin administrées s'ajoutent, soit 97 125 dans les dernières 24 heures et 2 862 avant le 5 juillet, pour un total de 8 857 927 doses administrées au Québec.

- Les régions de Montréal (+14), de la Montérégie (+13) et de l'Outaouais (+12) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Les hospitalisatons demeurent stables par rapport à hier avec 102 patients hospitalisés et 27 personnes aux soins intensifs.

- On ne rapporte aucun nouveau décès pour un total de 11, 218.

VACCIN

- Dès aujourd'hui, l'écart entre les deux doses du vaccin est réduit à quatre semaines plutôt que huit au Québec. Cette façon de procéder permettra de vacciner plus de Québécois, espère le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Dès demain matin, il sera possible, pour les personnes qui le souhaitent, de devancer leur rendez-vous 2e dose à 4 semaines directement sur Clic santé. Il n’est donc plus nécessaire de se rendre dans une clinique sans rdv. https://t.co/tPbr6os80H pic.twitter.com/jWj0uFYFHX — Christian Dubé (@cdube_sante) July 5, 2021

- Le vaccin Pfizer est moins efficace contre le variant Delta, selon de nouvelles données du ministère de la Santé israëlien dévoilées par le quotidien britannique The Sun. Son efficacité contre cette souche du coronavirus est de 64%, alors que généralement le taux d'efficacité pour prévenir les infections graves et les hospitalisations est de 93%.

SANTÉ

- Près de 800 lits seront fermés dans une trentaine d'hôpitaux du Québec cet été pour permettre au personnel soignant de prendre des vacances, à la suite d'une année très occupée en raison de la pandémie.

ÉCONOMIE

- Le télétravail deviendra permanent pour des milliers d'employés de la Société de transport de Montréal qui cherche à réduire ses coûts, selon Radio-Canada.

ÉDUCATION

- AlloProf sera en poste du 12 au 27 juillet pour aider aux élèves qui feront du rattrapage cet été en vue des examens de reprise. Des services par clavardage, texto, téléphone ou différents outils sont aussi disponibles pour consolider les acquis.

SPORTS

-Le Grand Prix d'Australie est annulé pour une deuxième année de suite. Tout comme pour Montréal, les organisateurs et les dirigeants de la Formule 1 ont été incapables d'arriver à un compromis sur les restrictions de voyage et la quarantaine. La course de Melbourne avait déjà été reportée en novembre au lieu de se tenir en mars, comme à l'habitude. L'an dernier, le début de la pandémie avait forcé l'annulation de l'épreuve à la dernière minute.

INTERNATIONAL

- Plus de 184 000 000 de personnes à travers la planète ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.