COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 6 octobre

- Les régions de Montréal ( +442 ), Montérégie ( +223 ), Capitale-Nationale ( +201 ) et Laval ( +98 ) enregistrent les hausses de cas les plus importantes.

- Trois nouveaux décès sont survenus dans les 24 dernières heures, neuf ont été enregistrés entre le 29 septembre et le 4 octobre et quatre sont survenus à une date inconnue. Deux décès sont toutefois retirés du bilan. 5899 personnes ont donc succombé à la maladie début de la pandémie.

SANTÉ

- Deux premières villes au Québec annulent la fête de l'Halloween. Rouyn-Noranda et Amos en Abitibi-Témiscamingue annoncent qu'il n'y aura pas de chasse aux bonbons dans les rues cette année. Des activités seront proposées aux citoyens pour une fête différente et sécuritaire, promettent les deux villes.

- D'autres régions du Québec pourraient bientôt passer en zone rouge. Ça pourrait être le cas de la Mauricie et du Centre-du-Quebec. On compte maintenant 500 éclosions actives de COVID-19. Le gouvernement s'inquiète de la progression de la pandémie, alors que tout le Québec est maintenant affecté. Il réitère son message aux Québécois de rester à la maison et de limiter leurs contacts sociaux. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, estime qu'il est encore temps de casser la 2e vague.

«C'est nous même qui décidons de qui va être dans le rouge dans les prochaines semaines. Ce qui est important de comprendre, c'est que les chiffres d'aujourd'hui et les chiffres de demain sont le résultat des 10 derniers jours... c'est ce qu'on a vu aux Tam-tams (du Mont-Royal) il y a quelques jours. [...] C'est à partir d'aujourd'hui que vous pouvez faire une différence.» -Christian Dubé, ministre de la Santé

- Santé Canada approuve un deuxième test rapide pour dépister la COVID-19. Le test « Panbio » utilise la technologie antigénique et peut produire des résultats en moins de 15 minutes. Il se fait lui aussi par le nez. L'appareil de dépistage ressemble un peu à un test de grossesse. Ottawa a signé une entente avec le fabricant allemand Abbott pour en obtenir plus de 20 millions.

- L'Association des pédiatres du Québec craint un "sacrifice générationnel" de nos ados avec les nouvelles mesures adoptées par le gouvernement Legault pour contrer la pandémie. Dès jeudi, le masque sera obligatoire en tout temps à l'extérieur et à l'intérieur des écoles secondaires en zone rouge et ce, jusqu'au 28 octobre. Les élèves de 4e et 5e secondaire iront à l'école une journée sur deux. Toutes ces mesures pourraient amplifier les problèmes de décrochage, dépression, cyberdépendance et toxicomanie chez les jeunes croient les pédiatres.

- Une étude de l'Université Concordia démontre qu'il y aurait un lien direct entre notre santé mentale et le temps passé devant les écrans. Les personnes les plus vulnérables utiliseraient 2 fois plus les services de vidéos en ligne (Crave, Netflix, etc.) Les femmes ont aussi tendance à augmenter l'utilisation des réseaux sociaux selon l'analyse rapportée par LaPresse ce matin. Un répondant sur deux a utilisé davantage son téléphone cellulaire depuis le début de la pandémie. Les moins de 35 ans ont plutôt opté pour les jeux vidéo.

- Plus de 100 chauffeurs de la Société de transport de Montréal ont contracté la COVID-19 depuis le début la pandémie. Une quinzaine d'entre eux sont toujours en congé de maladie selon le Journal de Montréal. Des vitrines de plexiglas ont été installées pour protéger les chauffeurs. Leur syndicat invite les Montréalais à continuer de porter le masque.

- Une douzaine d'employés du Réseau de transport de Longueuil (RTL) ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie. La direction refuse toutefois de dévoiler si ce sont des chauffeurs ou autres.

TÉLÉTRAVAIL

- L'opposition à l'Hôtel de Ville de Montréal réclame plus de stationnements incitatifs gratuits en vue des opérations de déneigement l'hiver prochain. Ensemble Montréal fait valoir qu'en raison du télétravail, plus de véhicules restent stationnés dans les rues résidentielles durant le jour.

JUSTICE

- Deux hommes de la région de Québec font face à la justice pour avoir menacé le premier ministre François Legault et le Dr Horacio Arruda sur les réseaux sociaux.

INTERNATIONAL

- Le président des États-Unis, Donald Trump promet de reprendre la campagne électorale dès que possible. Il a retiré son masque médical à son retour à la Maison-Blanche hier soir, en invitant les Américains à ne pas avoir peur de la COVID-19. Son geste a aussitôt été condamné par son adversaire, Joe Biden qui mène par 10 points ( Biden 53%- Trump 43%) dans les intentions de vote, selon un récent sondage Léger.