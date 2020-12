COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 8 décembre

2/2 La ⬆️ des cas des derniers jours entraîne une forte ⬆️ des hospitalisations. On a tous un rôle à jouer pour faire ⬇️ les et les hospitalisations : chacun doit continuer de respecter les mesures et de limiter ses contacts. 👇 https://t.co/qXlPKZd14L

- Les régions de Montréal (+472) , de la Montérégie (+220), de la Capitale-Nationale (+160) et de Lanaudière (+160) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 22 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 3 sont survenus dans les 24 dernières heures, 18 entre le 30 novembre et le 5 décembre et 1 avant le 30 novembre. Au total, 7277 personnes ont donc succombé à la maladie depuis mars.

VACCIN

- La vaccination contre la COVID-19 a officiellement commencé au Royaume-Uni. Une dame de 90 ans est devenue la toute première personne à recevoir le vaccin des compagnies Pfizer & BioNTech. Si tout va comme prévu, 4 millions de Britanniques seront immunisés d'ici la fin du mois. Le Royaume-Uni est le premier pays à avoir autorisé ce vaccin.

Getty International/Margaret Keenan, 90 ans est devenue ce mardi, la première Britannique à recevoir le vaccin contre la COVID-19.

SANTÉ

- Le Dr Horacio Arruda sera convoqué devant l'Assemblée nationale demain (mercredi). Le Directeur national de la santé publique répondra aux questions de l'Opposition au sujet de la gestion de la crise sanitaire. La COVID-19 a fait près de 7 300 morts au Québec depuis le début de la pandémie.

- Toutes les écoles du Québec pourraient être équipées de tests salivaires pour détecter la COVID-19, dès janvier selon LaPresse. La technologie fait l'objet d'un projet pilote dans 3 écoles de Laval dont la polyvalente Mont-de-La-Salle où 101 cas ont été détectés depuis le début de l'année. L'élève reçoit le test en classe pour ensuite le déposer dans un centre de dépistage sans rendez-vous.

ÉCONOMIE

- La pandémie de COVID-19 fera grimper de 4% le prix du panier d'épicerie au Québec en 2021, selon les prévisions de quatre universités canadiennes. Les viandes ainsi que les fruits et légumes subiront les hausses les plus importantes, soit 4.5% à 6.5%. Ainsi, une famille de quatre personnes, incluant deux ados devra débourser 695$ de plus pour se nourrir. Entre octobre 2019 et septembre 2020, l'augmentation moyenne du coût des aliments était de 2.7%.

INTERNATIONAL

- La COVID-19 a infecté 67.6 millions de personnes à travers le monde et 1.5 million de patients ont succombé à la maladie, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Dans le TOP 5 des pays les plus infectés, on retrouve :