COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 9 février

- Les régions de Montréal (+381) , de la Montérégie (+126) , de Laval (+67) et de Lanaudière (+50) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 32 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 5 dans les 24 dernières heures, 22 entre le 2 et le 7 février, 4 avant le 2 février et 1 à une date inconnue.

SANTÉ

- Québec n'exclut pas d'ajouter des restrictions sanitaires durant la semaine de relâche pour éviter une nouvelle flambée des cas de COVID-19. Le gouvernement et la Santé publique sont très préoccupés par le mélange dans la population qui se fait chaque année durant la semaine du 1er mars. Les mesures pourraient être imposées tant en zone orange, qu'en zone rouge. Plusieurs options sont à l'étude, dont l'ajout de barrages.

- À compter de lundi, les voyageurs qui reviennent au Canada par une frontière terrestre devront également présenter un test de COVID-19 négatif. Le résultat ne devra pas dater de plus de 72 heures.

- Le coronavirus n'a probablement pas fui d'un laboratoire chinois. Il aurait plutôt été transmis aux humains via une espèce intermédiaire. C'est ce qu'avance un expert de l'Organisation mondiale de la santé, appelée à enquêter sur les causes de la pandémie. Au cours des dernières semaines, l'OMS a visité des hôpitaux, un institut de recherche, un marché et d'autres sites de Wuhan en Chine où le virus serait apparu il y a plus d'un an.

- À compter de jeudi, les travailleurs(es) de la santé oeuvrant en "zones chaudes" devront porter un masque de type de N95 ou de protection supérieure, à la demande de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Le port de ce type de masque était jusqu'ici réservé aux interventions médicales générant des aérosols.

«Nos travailleuses et nos travailleurs qui sont au front depuis le début de cette pandémie doivent avoir accès à la meilleure protection pour prendre soin des personnes aux prises avec le virus. (...) Ces appareils de protection répondent aux meilleurs standards de qualité et de performance en matière de santé et de sécurité du travail » - Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

ÉDUCATION

- Le taux d'échec en français et en mathématique a presque doublé au secondaire, constate la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement à la suite de la remise du premier bulletin de l'année scolaire. Les élèves en difficultés sont ceux qui ont le plus écopé sur le plan académique des mesures liées à la pandémie, rapporte LaPresse.

ÉCONOMIE

- Les Canadiens qui ont demandé la Prestation canadienne d'urgence en fonction de leur revenu brut plutôt que net, n'auront pas à rembourser la PCU touchée. Justin Trudeau annonce également que si vous avez touché la PCU ou autres prestations du fédéral et que vous devez de l'argent à l'impôt vous aurez jusqu'à l'an prochain pour rembourser votre dette, sans intérêt.

- La pandémie et l'hiver moins froid font reculer les ventes d'électricité d'Hydro-Québec de l'ordre de 3.46%, rapporte LaPresse. La consommation d'électricité par le secteur commercial et industriel est en baisse, respectivement de 7.26% et de 6.41%. En revanche, les clients résidentiels ont légèrement consommé plus d'électricité, en raison du confinement. Les tarifs d'électricité augmenteront de 1.3% le 1er avril prochain.

JUSTICE

- La police de Gatineau en Outaouais a cadenassé les portes d'un gym qui refusait de se conformer aux règles sanitaires en ouvrant illégalement ses installations.

INTERNATIONAL

- La COVID-19 a fait plus de 465 000 morts aux États-Unis qui demeure le plus le plus endeuillé et le plus infecté de la planète. 27 millions d'Américains ont contracté le coronavirus selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.