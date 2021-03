COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 9 mars

- Les régions de Montréal (+291) , de Laval (+82) , de la Montérégie (+66) et de Lanaudière (+52) et enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 12 , soit 4 dans les 24 dernières heures, 4 entre le 2 et le 7 mars et 3 avant le 2 mars et 1 décès à une date inconnue.

SANTÉ

- La présence du variant britannique à Québec est confirmée. Deux échantillons ont été déclarés positifs par l'Institut national de la santé publique. L'éclosion où la mutation a été détectée reste confidentielle. On sait toutefois que deux dépistages massifs ont été réalisés dans des écoles pendant la relâche.

La seconde vague de la pandémie et l'imposition du couvre-feu affectent durement la santé mentale des jeunes adultes canadiens selon un nouveau sondage Léger. Plus du tiers des 18 à 34 ans ont qualifié leur santé mentale comme étant mauvaise ou très mauvaise, au retour des Fêtes. Les Québécois semblent s'en tirer mieux que le reste du Canada si on compare les résultats. Le sondage en ligne a été mené auprès de 1500 Canadiens âgés de plus de 18 ans, du 26 au 28 février.

- Le CISSS de la Montérégie-Ouest lance un cri du coeur pour remédier à un manque criant de personnel. Des coordonnateurs et médecins ont rédigé un manifeste pour l'embauche urgente de 500 infirmières selon La Presse. De nombreux cafouillages administratifs mettraient en péril la sécurité des patients. La FIQ compare les conditions de travail des infirmières à une épicerie dans laquelle il y aurait 10 caisses ouvertes pour seulement 5 employés.

- Une journée nationale de commémoration se tiendra ce jeudi 11 mars à la mémoire des personnes victimes de la pandémie. Ottawa a décidé d'emboiter le pas au Québec qui avait déjà décrété une journée commémorative. La COVID-19 a fait plus de 22 000 morts au Canada, dont 10 481 au Québec.

ÉDUCATION

- Un regroupement de syndicats s'adresse à la Cour supérieure pour forcer Québec à revoir les mesures sanitaires dans les écoles. La Fédération autonome de l’enseignement (FAE), qui représente 50 000 profs, réclame que l'étude sur la ventilation dans les écoles soit refaite en modifiant la méthodologie. Les syndicats souhaitent aussi qu'un système de dépistage accéléré de la COVID-19 soit mis sur pied en milieu scolaire. La demande d'injonction allègue que les enseignants sont utilisés comme «cobayes» dans le contexte de la crise sanitaire.

ÉCONOMIE

- Le ministre québécois des Finances, Eric Girard, déposera son budget le 25 mars. Le déficit pour l'année en cours devrait atteindre 15 milliards de dollars en raison des effets et des mesures adoptées pour contrer de la pandémie. Le gouvernement Legault espère revenir à l'équilibre budgétaire d'ici cinq ans.

INTERNATIONAL

- Plus de 117.1 millions de personnes à travers la planète ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie et 2.6 millions de patients ont succombé à la maladie, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- Pour une 2ième année consécutive, l'Omnium canadien RBC est annulé en raison des difficultés logistiques liées à la pandémie de COVID-19. Le tournoi de golf de la PGA TOUR devait se tenir du 7 au 13 juin au St. George’s Golf & Country Club d’Etobicoke, Ontario.