COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 11 août

Selon l'INSPQ, 84,8 % de la population âgée de 12 ans et plus ont reçu une première dose et 72,2 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

RENTRÉE SCOLAIRE

- Le masque sera de retour à l'école cet automne pour les jeunes du primaire et du secondaire. Ils n'auront pas le porter en classe, mais il sera obligatoire dans les aires communes et les autobus scolaires selon le Journal de Montréal. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, va faire le point à 11h15, ce matin. 77% des jeunes de 12 à 17 ans sont pleinement vaccinés ou en voie de l'être.

C’est demain à 11h15 que ma collègue @IsabelleCharest et moi dévoilerons la mise à jour du plan pour la rentrée scolaire.

Nous travaillons très fort pour assurer un milieu scolaire sécuritaire pour les élèves et le personnel. — Jean-F. Roberge (@jfrobergeQc) August 10, 2021

- Tous les étudiants, professeurs, membres du personnel et visiteurs de l'Université d'Ottawa devront être vaccinés contre la COVID-19 pour accéder au campus cet automne. En date du 7 septembre, ils devront avoir reçu au moins une première dose alors qu'à partir du 15 octobre, ce sera deux doses. Toutes les autres mesures sanitaires demeureront en vigueur sur le campus. Une preuve vaccinale devra être fournie avant le retour sur le campus par l'entremise de l'outil d'évaluation COVID-19 de l'université, dès le 1er septembre. «Nous croyons que la santé de notre communauté est d’une importance capitale, et que nous sommes toutes et tous responsables de notre santé collective», a soutenu l’Université d’Ottawa dans un communiqué.

- À l’Université de Montréal, le port du masque demeurera obligatoire partout sur ses campus, y compris dans les salles de classe et les bibliothèques. Vendredi, la ministre Danielle McCann avait annoncé que le masque ne serait pas requis en dehors des lieux communs. Mais l’Université de Montréal veut agir de manière «préventive». Les masques seront distribués gratuitement à l'entrée des différents pavillons.

SANTÉ

- Trois-Rivières est devenu l'épicentre de la quatrième vague de COVID. On dénombre 21 éclosions alors que 95% des gens infectés par le virus n'ont pas reçus leurs deux doses. La plus importante est au bar Roof Top, qui a entraîné jusqu'à présent 74 cas, autant des employés que des clients. Le bar est fermé jusqu'à lundi à cause du non respect des mesures sanitaires. Des mesures supplémentaires seront mises en place pour éviter trop de contamination durant le Grand Prix de Trois-Rivières qui se déroulera ce week-end. La vente des billets a d'ailleurs été arrêtée pour laisser plus d'espace dans les gradins.

- Il faudra attendre Noël pour que toutes les classes soient dotées de lecteurs de CO2. La livraison des 90 000 outils de mesure de la qualité de l'air s'étalera jusqu'à décembre, au mieux, selon l'analyse des appels d'offres réalisée par Radio-Canada. C'est donc quatre mois plus tard que ce qu'avait promis le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Les syndicats d'enseignants et d'employés de l'éducation sont très déçus et jugent les délais inacceptables.

- Des voyageurs de retour de l'étranger ont été intimés de respecter une quarantaine. Pourtant, les Canadiens et les résidents permanents entièrement vaccinés n'ont plus à la faire depuis plus d'un mois. Certains personnes ont pourtant reçu des appels ou des courriels automatisés d'ArriveCAN. Si quelques-uns des voyageurs jugent qu'il s'agit de harcèlement, Ottawa promet une mise à jour pour inclure les nouvelles règes sanitaires.

PASSEPORT VACCINAL

- C'est aujourd'hui que débute le projet pilote pour tester le passeport vaccinal. Dans les prochains jours, la brasserie sportive La Cage Lebourgneuf de Québec, et la semaine prochaine un gym Éconofitness de Laval, vont pouvoir contrôler leur clientèle à l'aide de l'application. Alors que s'amorce une quatrième vague, le code QR sera exigé dans l'ensemble de la province dès le 1er septembre pour les loisirs, notamment dans les bars, les restaurants et les salles de spectacle.

- Les employés des établissements visés par le passeport vaccinal ne seront pas tenus d'être vaccinés, contrairement aux clients. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a expliqué que le gouvernement se conformerait aux règles du Code du travail, du moins «pour le moment». Selon sa compréhension, la vaccination du personnel «on ne peut pas l'exiger». «Il y a vraiment une différence que l'on fait entre le client et l'employé», a nuancé le ministre, parce que sur le plan légal le travail est un droit.

VACCIN

- Que cela leur plaise ou non, les employés du secteur de la santé pourraient être forcés avant longtemps de se faire vacciner contre la COVID-19. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a indiqué qu'il était à examiner ce scénario et qu'il prendrait une décision à ce sujet à très court terme. Dans ce contexte de la présence d'un variant très contagieux et dangereux, il n'hésiterait pas à aller dans ce sens. «S'il y a un ajustement à faire pour les employés de la santé, on va le faire rapidement», a-t-il dit. Jusqu'à maintenant, Québec avait toujours résisté à la tentation de forcer les travailleurs de la santé, appelés à côtoyer de près les malades et les personnes les plus fragiles de la société, à se faire vacciner.

INTERNATIONAL

- Le ministre canadien de l'Immigration a discuté lundi des questions concernant la frontière canado-américaine avec le secrétaire du département américain de la Sécurité intérieure. Le compte-rendu de la rencontre entre Marco Mendicino et Alejandro Mayorkas, publié mardi soir, ne fait aucune mention du déséquilibre actuel des déplacements entre les deux pays. Il indique que les deux élus ont discuté de ce qu'ils appellent la gestion «d'une frontière sécuritaire pour assurer les déplacements nécessaires tandis que les restrictions commencent à s’assouplir». Lundi a marqué le premier jour en près de 17 mois où les citoyens américains et les résidents permanents entièrement vaccinés ont été autorisés à visiter le Canada. Les États-Unis, cependant, ne laisseront toujours pas les Canadiens, vaccinés ou non, traverser la frontière terrestre à des fins non essentielles.

- La France va commencer à la mi-septembre à distribuer une troisième dose de rappel contre la COVID. La population à risque, principalement les personnes âgées de plus de 80 ans et particulièrement vulnérables, vont pouvoir prendre rendez-vous dès la fin aoùt. Les modalités seront dévoilées dans les prochains jours.

- Le bilan mondial fait état de plus de 204,2 millions de cas et plus de 4,3 millions de morts de la COVID-19 depuis le début de la pandémie selon les plus récentes données de l'Université John Hopkins. Quelque 4,5 milliards de doses de vaccins ont été distribuées à travers le monde jusqu'à maintenant.