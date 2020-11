COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 11 novembre

#COVID19 - Au Québec, la situation est la suivante: 24 198 prélèvements effectués le 9 nov. 21 777 analyses réalisées le 9 nov. 1 882 844 cas négatifs le 10 nov. 118 529 cas confirmés le 10 nov. Pour en savoir plus sur la situation au Québec: https://t.co/fiqW5E4y8R

- Les régions de Montréal (+318) , du Saguenay–Lac-Saint-Jean (+198), de Lanaudière (+166) et de la Montérégie (+144) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 22 d écès s'ajoutent au bilan dont 6 sont survenus dans les 24 dernières heures et 16 sont survenus entre le 4 et le 9 novembre. 6515 personnes ont donc succombé à la maladie depuis mars.

SANTÉ

- Québec donne le feu vert aux marchés de Noël. Ils pourront ouvrir leurs portes, à l’extérieur comme à l'intérieur, mais sans le père Noël pour éviter les attroupements. Les marchés devront toutefois respecter plusieurs mesures sanitaires, dont une circulation à sens unique et un marquage au sol entre les kiosques. Le port du couvre-visage sera obligatoire à l’intérieur et les dégustations seront interdites dans les régions en zone orange et rouge.

- Le gouvernement Legault ouvre la porte à des rassemblements restreints pour le temps des Fêtes. Deux ménages d'adresses différentes pourraient se réunir sous le même toit si la situation le permet. Les mesures sanitaires en zone rouge resteront en place au moins jusqu'au 23 novembre. La propagation du virus s'est accélérée notamment dans Lanaudière, la Mauricie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

- La consommation de drogue, de tabac et d'alcool est en hausse chez les Montréalais pendant la deuxième vague de la pandémie. Par exemple, le nombre de personnes qui prennent un verre quotidiennement est passé de 11 % à 27%. Le tiers des Montréalais affirme avoir augmenté leur consommation d'alcool. La santé publique de Montréal invite ceux qui ont des problèmes de consommation à consulter.

- La Santé publique de Montréal redouble d'efforts dans les CHSLD et résidences pour personnes âgées. Les éclosions de COVID-19 sont en hausse, on compte plus de 25 milieux touchés. Montréal enregistre aussi une légère augmentation du nombre de cas depuis une semaine.

- Près de 500 travailleurs de la santé sont retirés du travail au Saguenay-Lac-Saint-Jean, devenu l'épicentre de cette deuxième vague de COVID-19.

- L’Estrie passera en zone rouge dès minuit la nuit prochaine.

- L'attaque informatique contre le CIUSSS Centre-Ouest de Montréal rétarde la communication des résultats de tests de la COVID-19. L'attente peut s'étirer jusqu'à une semaine selon QMI. Des pirates informatiques se sont attaqués au réseau de la santé le 28 octobre dernier et il faudra encore plusieurs semaines pour le remettre en ligne.

- Les cérémonies commémoratives du Jour du Souvenir à Ottawa seront différentes cette année en raison de la pandémie. Les Canadiens sont invités à les suivre en ligne.

ÉCONOMIE

- La Société de transport de Montréal promet le même service malgré une réduction des dépenses de près de 10 millions de dollars dans son prochain budget. L'achalandage a diminué à 35% en raison de la deuxième vague de COVID-19. La dette de la STM atteindra les 5 milliards de dollars ces prochains mois.

JUSTICE

- Près 3800 constats d'infraction pour non-respect des règles sanitaires ont été remis au Québec entre le 1er avril et le 31 octobre, soit l'équivalent de 5.5 M$ en contravention. 80% des contrevenants auraient l'intention de contester, selon le Journal de Montréal. Des experts juridiques estiment que les chances de l'emporter en invoquant la Charte des droits et libertés sont faibles.

INTERNATIONAL

- La Russie affirme que son vaccin contre la COVID-19 est efficace à 92%, ce qui serait supérieur au vaccin du géant pharmaceutique, Pfizer efficace à 90%. Le vaccin baptisé Spoutnik-V est actuellement en phase 3 des essais cliniques.

- Dans le TOP 5 des pays les plus infectés par la COVID-19 selon l'Université Johns Hopkins, on retrouve :