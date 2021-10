COVID-19 : tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 13 octobre

Selon l'INSPQ, en date du 13 octobre, 90 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose et 86,7 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

VACCIN

- Québec repousse la date d'entrée en vigueur de la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé d'un mois, soit au 15 novembre. 22 000 employés ne sont toujours pas adéquatement vaccinés, dont plus de 14 000 n'ont reçu aucune dose. Les suspendre dès vendredi aurait été un risque trop élevé, selon le ministre de la Santé Christian Dubé.

- Le manque de personnel dans les hôpitaux pourrait entrainer la fermeture de nombreuses salles d'opération dès vendredi. En Estrie, 1 bloc opératoire sur 4 devra être fermé parce qu'il manquera près de 500 infirmières, rapporte LaPresse.

SANTÉ

- Opération Nez Rouge sera de retour cette année. Les bénévoles seront sur la route du 26 novembre au 31 décembre. Une trentaine de secteurs seront desservis cette année, soit la moitié moins qu'avant la pandémie. Voyez ici si le service de raccompagnement sera offert dans votre région/ville/municipalité.

- Les Québécois(es) ont bu plus d'alcool cet été selon un nouveau sondage mené pour l'organisme Educ'Alcool. 27% des répondants avouent avoir dépassé la limite recommandé à au moins 2 reprises. Parmi ceux qui ont levé le coude plus souvent, on retrouve ceux qui sont en télétravail (23%), ceux qui se disent affectés par la pandémie (25%) et ceux qui boivent pour se sentir mieux (40%).

FRONTIÈRE

- Les Canadiens adéquatement vaccinés pourront retourner aux États-Unis par la voie terrestre dès le mois prochain. Un haut responsable américain a fait savoir hier soir que la frontière avec le Canada et le Mexique sera rouverte, à une date encore indéterminée. La frontière est fermée aux voyages non essentiels depuis mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.