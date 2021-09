COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 15 septembre

Selon l'INSPQ, en date du 14 septembre, 88,4 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose et 83,4 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

SANTÉ

- Le recours aux agences privées en santé a plus que doublé avec la pandémie en passant de 443 M$ à 1 G$ par année. La moitié de cette somme a été consacrée à la sécurité et l'entretien ménager, rapporte La Presse. Il manquait près de 12 000 travailleurs de la santé au plus fort de la première vague. Québec Solidaire veut casser cette pratique en améliorant les conditions de travail et les salaires des travailleurs.

- Environ 150 000 Canadiens ayant contracté la COVID-19 présentent des symptômes longtemps après l'infection, selon une estimation de la Table consultative scientifique sur la COVID-19 de l'Ontario. Ces symptômes peuvent durer de quelques semaines à plusieurs mois.

VACCIN

- Dès aujourd'hui, les Québécois(es) désirant aller dans les restaurants, bars, gyms et autres commerces non-essentiels doivent fournir une preuve d'identité valide accompagnée du passeport sanitaire. Les commerçants qui n'appliquent pas rigoureusement cette mesure sont passibles d'amendes variant entre 1000$ et 6000$.

ÉDUCATION

- La Santé publique du Québec enquêterait pour déterminer si les employés du réseau de l'éducation sont réellement vaccinés. Les syndicats enseignants dénoncent cette manoeuvre et demandent une rencontre d'urgence avec le gouvernement Legault.

- Les cas de plagiat ont doublé dans plusieurs universités du Québec avec les nombreux examens à distance. Uniquement à l'Université de Montréal, plus de 500 étudiants ont été pris la main dans le sac depuis le printemps 2020. Les profs misent sur le retour en classe pour faire diminuer cette tendance.

SPORTS

- Le Tournoi international de hockey pee-wee sera de retour à Québec du 9 au 20 février 2022. En vertu des règles actuelles, un maximum de 7500 spectateurs pourront être présents.