COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 16 juin

Plus de 1M de 2e doses ont été administrées au Québec. La 2e campagne de vaccination est réellement en marche. La 2e dose est cruciale pour être adéquatement protégé contre le virus. Notre meilleure arme pour éviter que le variant Delta gagne du terrain, c’est la vaccination. https://t.co/7N8ACqcu4i

- 91 732 doses administrées s'ajoutent, soit 86 880 dans les dernières 24 heures et 4 852 avant le 14 juin, pour un total de 6 868 473 doses administrées au Québec.

- Les régions de Montréal (+26) , de la Montérégie (+19) , de Lanaudière (+17) et de l'Outaouais (+12) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 209 patients sont hospitalisés (-5) et 50 personnes sont aux soins intensifs (-4) .

- Le nombre de décès grimpe de 6 , soit 0 dans les dernières 24 heures, 3 entre le 8 et le 13 juin et 3 avant le 8 juin.

SANTÉ

- Les employés des garderies du Québec situées en zones jaune et verte ne sont plus obligés de porter le masque en tout temps au travail. Le port de lunettes de protection est aussi facultatif selon les nouvelles consignes de la CNESST. Le masque devra toutefois être porté lors de rapprochement de moins de 2 mètres, que ce soit lors d'un changement de couche ou lorsqu'un enfant doit être pris.

- Le déconfinement fait grimper le taux d'occupation dans les urgences de plusieurs hôpitaux au Québec. Les patients en profitent pour régler divers problèmes de santé. Des experts consultés par LaPresse pensent que la crise pourrait s'accentuer avec l'arrivée des vacances. Les mois de mai et juin sont généralement les moins occupés de l'année.

VACCIN

- Les étudiants et employés de l'Université de Sherbrooke peuvent maintenant se faire vacciner sur le campus principal.

- Les Québécois de 45 ans et plus peuvent dès maintenant changer leur rendez-vous pour obtenir plus rapidement leur 2e dose de vaccin contre la COVID-19.

Gouvernement du Québec

INTERNATIONAL

- Le cap des 600 000 morts en franchi aux États-Unis. Le nombre total de décès à travers le monde est de 3.8 millions de morts, alors que le nombre d'infectés a dépassé les 176 000 000, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.