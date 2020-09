COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 16 septembre

- Montréal enregistre la plus importante hausse quotidienne de cas ( +97 ), suivie de la Capitale-Nationale ( +53 ) et l'Estrie ( +28 ).

SANTÉ

- Le chef du Parti conservateur, Erin O'Toole, doit se placer en isolement préventif et se faire tester pour la COVID-19. Un membre de son personnel, avec qui il a voyagé récemment, a reçu un résultat positif. M. O'Toole ne ressent aucun symptôme. Sa famille et d'autres employés seront aussi testés et placés en isolement préventif. Le chef conservateur a rencontré le premier ministre François Legault à Montréal, lundi. Malgré tout, M. Legault affirme ne pas avoir besoin de s'isoler et de se faire tester.

2/2 La Santé publique ne recommande pas l’isolement ou le dépistage, seulement surveiller l’apparition de symptômes. Nous allons continuer de suivre ces recommandations. — François Legault (@francoislegault) September 16, 2020

- Dominique Anglade sera de retour à l'Assemblée nationale demain. La cheffe de l'opposition officielle et sa famille ont reçu un résultat négatif à la COVID-19. Mme Anglade s'était placée en isolement préventif lundi puisque sa fille de 8 ans avait de la toux.

Nous avons reçu nos résultats de dépistage à la COVID-19.



Toute la petite famille obtient des résultats négatifs.



Les enfants vont donc reprendre le chemin de l’école et moi celui de l’Assemblée nationale.



Je serai à la période de questions dès demain !#PolQc #Assnat #PLQ — Dominique Anglade (@DomAnglade) September 16, 2020

- Le premier ministre François Legault a répété cet avant-midi qu'il n'a pas l'intention d'empêcher les manifestations extérieures ou d'intervenir dans les résidences privées pour empêcher la propagation de la COVID-19. Il fait de nouveau appel à la solidarité des Québécois pour éviter un second confinement qui serait très dommageable pour l'économie.

- La fête de l'Halloween aura lieu cette année au Québec, mais le ministère de la Santé n'a toujours pas décidé quelle forme elle prendra. Des recommandations seront annoncées prochainement. Un comité d'expert a été mandaté pour étudier la question.

- Les fêtes privées sont en cause dans la hausse de cas de COVID-19 à Montréal selon la Santé publique. Montréal est passée en zone jaune hier avec 96 nouveaux cas en moins de 24h. Encore une fois, le groupe d'âge des 18 à 30 ans est le plus touché.

- La coiffeuse à l'origine d'éclosions de COVID-19 dans 3 milieux d’hébergement de Thetford Mines assure qu'elle n'avait pas l'intention de contaminer qui que ce soit. En entrevue à Radio-Canada, la dame affirme avoir ressenti des symptômes après s'être rendue dans les résidences pour aînés, dont celle de sa mère. C'est par la suite que cette coiffeuse a été testée positive. Elle dit ne pas comprendre comment elle a pu transmettre le virus et promet qu'elle portait le masque. Démolie par les rumeurs à son endroit, elle doit maintenant prendre des antidépresseurs.

- La Santé publique lance aujourd'hui un tout premier dépistage massif dans une école de Québec, soit l'école Sans-Frontière de Vanier, afin tester l'ensemble des 300 élèves et tout le personnel.

- La conjointe du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet a contracté la COVID-19. Nancy Déziel a annoncé sur Twitter hier soir qu'elle avait perdu l'odorat, mais qu'elle se portait bien dans les circonstances. Le chef bloquiste ira se faire tester dès aujourd'hui. Tous les députés du Bloc sont en isolement préventif, en raison d'un cas positif au sein des employés.

2/2 jusqu'au mardi 22 septembre et nous suivons les directives de la santé publique. Je me porte quand même bien, n'ayant pas de symptômes hormis l'anosmie. Je poursuivrai mes tâches de travail en mode télétravail au cours des prochains jours. — Nancy Déziel (@NancyDeziel) September 15, 2020

ÉCONOMIE

- La fréquentation du centre-ville de Montréal a chuté de 92% en raison de la pandémie. C'est ce qu'a fait savoir la directrice du Service de développement économique de Montréal, Véronique Doucet devant le comité exécutif de la ville ce matin. Au meilleur des scénarios, 75 000 travailleurs additionnels pourraient revenir au centre-ville d'ici la fin de l'année. Habituellement, ils sont 600 000 employés à sillonner les rues du quartier et à encourager les commerces locaux.

- La fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis sera prolongée jusqu'en novembre prochain selon CTV News. Elle est fermée aux voyages non essentiels depuis le mois de mars en raison de la pandémie de COVID-19. Des sources gouvernementales ont laissé entendre que la frontière demeurera fermée tant et aussi longtemps que la situation ne sera pas sous contrôle.

ÉDUCATION

- Plusieurs enseignants au bout du rouleau pourraient profiter de la pandémie pour remettre leur démission. 89 enseignants ont quitté leurs fonctions,cet été au Centre de services scolaire de Montréal, anciennement la CSDM. 38% de ceux-ci avaient moins de 5 ans de carrière. De nombreux enseignants se sentent vidés d'énerige comme en plein mois de décembre selon La Presse.

INTERNATIONAL

- L'Europe s'apprête à entrer dans un moment décisif dans la lutte contre la COVID-19 avec la rentrée scolaire et l'arrivée de l'automne. L'Organisation mondiale de la santé presse les élus de prendre les bonnes décisions pour protéger les enfants et les adultes, tout en préservant la vie sociale.

- Les États-Unis demeure le pays le plus endeuillé de la planète avec près de 196 000 morts, devant le Brésil qui compte plus de 133 000 décès.