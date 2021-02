COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 17 février

- Les régions de Montréal (+328) , de la Montérégie (+96) , de Laval (+55) et de Lanaudière (+44) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 20 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 6 dans les 24 dernières heures, 13 entre le 9 et le 14 février et 1 avant le 9 février.

SANTÉ

- 3.6% des Québécois ont reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19. Près de 300 000 doses ont été administrées, soit environ 180 000 de moins qu'en Ontario. La pharmaceutique Pfizer doit livrer 400 000 doses au Canada dès cette semaine. Le Québec a utilisé 96% de ses stocks.

-Le Stade olympique sera utilisé comme site de vaccination. Selon Radio-Canada, il fait partie des trois sites retenus par le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. Le Stade avait déjà été utilisé pour la vaccination contre la grippe H1N1 en 2009.

ÉCONOMIE

- La réouverture des cinémas ne fait pas le bonheur de tous, en particulier de l'Association des propriétaires de cinémas, car les comptoirs alimentaires devront rester fermés. Les concessions alimentaires représentent 50% de leurs revenus. Les spectateurs ne pourront pas manger en regardant un film, car le port du masque sera obligatoire en tout temps.

INTERNATIONAL

- La COVID-19 a fait plus de 488 000 morts aux États-Unis qui demeure le pays le plus infecté de la planète, selon les informations compilées par l'Université Johns Hopkins.

- Plus de 1200 cas de variants ont été détectés en sol américain. En Californie, deux variants ont fusionné pour former une souche hybride du coronavirus.

CDC

Deux #variants de la #COVID19 ont fusionné (un variant anglais nommé #B117 et celui californien) pour former un "nouveau #coronavirus". Cette souche hybride, totalement nouvelle, a été détectée en #Californie. (New Scientist) #Corona #COVID19france