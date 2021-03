COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 17 mars

- Les régions de Montréal (+245) , de Laval (+75), de la Montérégie (+54) et des Laurentides (+34) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 8 , soit 3 dans les 24 dernières heures, 3 entre le 9 et le 14 mars et 2 à une date inconnue.

SANTÉ

- Dès ce soir, le couvre-feu sera repoussé à 21h30 dans les zones rouges, ce qui permettra aux Québécois de profiter du changement d'heure. Les salles de spectacles et les théâtres pourront rouvrir dès le 26 mars et les lieux de culte pourront accueillir 25 personnes.

- La Santé publique invite les Canadiens(nes) et les Québécois(es) à respecter les mesures sanitaires en marge des célébrations de la Saint-Patrick. D'ailleurs, la traditionnelle réception de l'ambassade de l'Irlande à Ottawa se fera en mode virtuel. Les chutes du Niagara seront allumées en vert pendant 15 minutes ce soir. À voir en direct ICI !

- L'entreprise Immune Biosolutions de Sherbrooke en Estrie reçoit 13,5 M$ du gouvernement fédéral pour son médicament contre la COVID-19 et ses variants. Avec ce soutien financier, Immune Biosolutions pourra passer aux essais cliniques de phase II. L'immunothérapie est complémentaire à la vaccination. Elle s'ajoutera aux outils qu'auront les professionnels de la santé pour traiter et combattre la COVID-19.

- La vaccination en Abitibi-Témiscamingue est maintenant ouverte aux 65 ans et plus.

ÉCONOMIE

- Il faudrait plus de rues piétonnes et davantage de pistes cyclables au centre-ville de Montréal pour relancer l'économie selon un nouveau rapport obtenu par La Presse. La firme PwC craint une dévitalisation du centre-ville si rien n'est fait pour compenser le départ des travailleurs avec la pandémie. La mairesse, Valérie Plante devrait utiliser le rapport commandé par la Ville pour faire de nouvelles annonces sous peu.

ÉDUCATION

- L'Université McGill et l'Université de Montréal demandent à leurs étudiants de se préparer à un retour en classe dès cet automne selon La Presse. Les deux institutions sont convaincues que la distanciation de 2 mètres sera revue alors que tous les adultes québécois devraient être vaccinés d'ici le 24 juin prochain. Les associations étudiantes réclament plus de transparence pour planifier leur année scolaire le plus rapidement possible.

INTERNATIONAL

- Dans le TOP 5 des pays les plus infectés par la COVID-19, selon l'Université Johns Hopkins, on retrouve :