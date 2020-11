COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 18 novembre

VACCIN

- Le vaccin contre la COVID-19 de la compagnie pharmaceutique Pfizer/BioNTech serait efficace à 95% selon de nouveaux chiffres publiés aujourd'hui. 1.3 milliard de doses pourraient être distribuées partout dans le monde dès l'an prochain. Le vaccin ne présenterait pas d'effets secondaires sérieux. Moderna, le concurrent de Pfizer, annonçait lundi dernier que son vaccin est efficace à 94.5%.

BREAKING: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that the Phase 3 study of our #COVID19 vaccine candidate has met all primary efficacy endpoints.