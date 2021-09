COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 1er septembre

- C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur le passeport vaccinal au Québec. Il est requis pour entrer dans les gyms, les restaurants, les bars et autres lieux publics. Les commerçants qui font face à des clients récalcitrants sont invités à appeler la police.

