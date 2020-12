COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 2 décembre

2/2 Les données pour les cas, les hospitalisations et les décès demeurent très préoccupantes. On a besoin de la collaboration de tous les Québécois pour faire ⬇️ ces chiffres. 👇 https://t.co/qXlPKZd14L

- Les régions de Montréal (+386) , de la Montérégie (+191), de la Capitale-Nationale (+186) et de Chaudière-Appalaches (+130) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 43 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 9 sont survenus dans les 24 dernières heures, 29 entre le 25 et le 30 novembre et 5 sont survenus avant le 25 novembre. Au total, 7125 personnes ont succombé à la maladie depuis mars. Deux décès ont été retirés de la liste puisqu'ils n'étaient pas attribuables à la COVID-19.

SANTÉ

- Ottawa devra amincir sa liste des personnes qui seront vaccinées en priorité, selon l'Agence de la santé publique du Canada. Les six millions de vaccins assurés, d'ici mars, ne seront pas suffisants pour couvrir les aînés, les travailleurs essentiels et du réseau de la santé et les membres de communautés plus vulnérables, comme les Autochtones. Les conservateurs réclameront, demain aux Communes, un plan détaillé de distribution des doses d'ici au 16 décembre. Le chef Erin O'Toole reproche au gouvernement sa lenteur dans le dossier.

- Le Royaume-Uni est devenu ce mercredi le premier pays au monde à autoriser le vaccin de la compagnie Pfizer et de son partenaire BioNTech. Le vaccin efficace à 95% sera distribué à travers le pays dès la semaine prochaine. Le personnel soignant et les personnes âgées seront parmi les premières personnes à être vaccinées. 40 millions de doses ont été commandées par le Royaume-Uni.

The NHS stands ready to roll out this #coronavirus vaccine from next week. pic.twitter.com/Ey6IFy3WOT — Matt Hancock (@MattHancock) December 2, 2020

- La Santé publique du Québec a donné le feu vert à la réouverture des jeux d'évasion, incluant dans les zones rouges, rapporte le Journal de Montréal. Les visiteurs doivent toutefois respecter la distance de deux mètres et doivent porter le masque en tout temps. Les salles sont désinfectées après chaque séance. Les gyms, les bars et les restaurants attendent toujours d'avoir l'autorisation pour accueillir à nouveau leurs clients.

ÉCONOMIE

- Les commerçants de partout au Québec devront se plier à de nouvelles règles, vendredi, pour le magasinage des Fêtes. Le nombre de clients sera limité en fonction de la superficie du magasin pour assurer la distanciation sociale. Ce nombre devra être clairement affiché à l'entrée du commerce sous peine d'amendes pouvant atteindre de 1 000 $ à 6 000 $. Des inspecteurs de la CNESST et des policiers seront déployés pour vérifier si les règles sont respectées.

- La pandémie ne semble pas ralentir l'industrie du jeu vidéo. Le studio Phoenix Labs s'installera dans la métropole ce qui créera 250 emplois d'ici trois ans. Phoenix Labs appartient au géant asiatique, Sea Group basé à Singapour.

INTERNATIONAL

- Plus de 2500 morts sont enregistrés en 24h aux États-Unis. Il faut remonter au mois d'avril pour avoir un nombre de décès aussi élevé. Parallèlement, 180 000 nouveaux cas ont été recencés par l'Université Johns Hopkins.