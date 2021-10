COVID-19 : tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 20 octobre

Selon l'INSPQ, en date du 20 octobre, 90,2 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose et 87,2 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

VACCIN

- Les députés fédéraux devront être vaccinés s'ils veulent siéger au Parlement d'Ottawa. La nouvelle mesure annoncée hier soir entrera en vigueur lors de la reprise des travaux parlementaires le 22 novembre prochain. Des exemptions sont prévues pour les personnes ayant des antécédents médicaux.

- Environ 1 000 travailleurs de la santé ont reçu une première de dose de vaccins ces 7 derniers jours selon les plus récents chiffres du ministère de la Santé. 2 000 ont reçu leur deuxième dose pour se plier à la vaccination obligatoire le 15 novembre.

Depuis 1 sem, environ 1K personnes ont reçu une 1ère dose et 2K personnes ont reçu une 2e. Plus nos employés seront vaccinés, moins il y aura de diminution ou réorganisation de services.



Les TdS qui n’ont pas leurs 2 doses n’ont plus de primes COVID et doivent se faire dépister. pic.twitter.com/sQKtlTs8dQ — Christian Dubé (@cdube_sante) October 20, 2021

SANTÉ

- Les médecins de famille n'ont pas livré la marchandise pour la prise en charge de nouveaux patients selon François Legault. Tout est sur la table pour réduire la liste d'attente de 800 000 patients qui engorgent les salles d'urgence. Le premier ministre est prêt à revoir leur mode de rémunération et à légiférer s'il le faut.

- Un homme de 73 ans de Mont-Laurier dans les Laurentides a succombé à la COVID-19 après avoir été infecté par un employé d'une compagnie de chauffage qui s'est présenté chez-lui, rapporte le Journal de Montréal. Le réparateur ne portait pas correctement son masque selon l'épouse de l'homme décédé.

- La pandémie a chamboulé les habitudes de vie des Québécois en plus de nuire à leur santé mentale et financière selon l'Institut de la statistique du Québec. Près de la moitié de la population a diminué la fréquence de leurs activités physiques. Plus d'une personne sur 4 a perdu son emploi de manière temporaire ou permanente et 19% des Québécois ont souffert de solitude.

INTERNATIONAL

- La ville de New York aux États-Unis exigera que tous les employés municipaux soient vaccinés contre la COVID-19. Ceux qui refusent pourraient être congédiés.