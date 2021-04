COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 21 avril

- La 32e édition des Francos de Montréal sera présentée du 9 au 12 septembre prochains et le Festival international de jazz de Montréal du 15 au 19 septembre, malgré une situation sanitaire incertaine. Un certain nombre de spectacles devant être présentés en salle cet été ont déjà été reportés à l'an prochain.



"On a hâte de voir les micros se brancher, les lumières s'allumer sur les scènes, les musiciens et les musiciennes jouer, les chanteurs et chanteuses chanter. On a hâte de remettre de la musique dans le Quartier des Spectacles et, surtout, on a hâte de voir les grands sourires du public ! Bien entendu, nous suivrons l'évolution de la situation sanitaire de près et la présentation de nos deux festivals se fera dans le respect des consignes et recommandations émises par la Santé publique afin d'assurer la sécurité des festivaliers, des artistes et des employés" - Laurent Saulnier, Vice-président, programmation, événements culturels et festivals, L'Équipe Spectra