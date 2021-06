COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 23 juin

Nous ferons le point à 13h sur la situation au Québec avec @francoislegault et Dr Arruda. https://t.co/JVG6J8A6Wh

- 86 458 doses de vaccin administrées s'ajoutent, soit 84 121 dans les dernières 24 heures et 2 337 avant le 21 juin, pour un total de 7 472 859 doses administrées au Québec.

- Les régions de Montréal (+25) , de Laval (+16) , de la Montérégie (+13) et de Lanaudière (+7) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 161 patients sont hospitalisés (-7) et 40 personnes sont aux soins intensifs (+1) .

- Le nombre de décès grimpe de 4 , soit 1 dans les dernières 24 h, 2 entre le 15 et le 20 juin et 1 avant le 15 juin.

VACCIN

- C'est maintenant au tour des 18 ans et plus de pouvoir devancer leur rendez-vous pour obtenir la 2e dose du vaccin anti-COVID.

ÉCONOMIE

- Les ventes au détail ont chuté de 5.7% en avril au Canada pour atteindre 54.8G$. Selon Statistique Canada, il s'agit du plus important recul depuis celui observé pendant la première vague de la pandémie, au printemps 2020. La baisse la plus importante a été enregistrée dans les magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires (-28.6%).

INTERNATIONAL

- Un nouveau variant de la COVID-19 a été détecté au Royaume-Uni. Le "Delta Plus" serait encore plus contagieux que la forme originale du coronavirus. Une quarantaine de cas ont été répertoriés en Angleterre, après avoir été signalés pour la première fois en Inde. D'ailleurs, le ministère indien de la Santé a placé trois États en alerte maximale.

- Plus de 179 000 000 de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie et 3.8 millions de patients ont rendu l'âme, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.