COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 23 septembre

- Les régions de Montréal (+146) , Capitale-Nationale (+95) et Montérégie (+69) enregistrent les hausses de cas les plus importantes.

- Un décès est survenu dans les 24 dernières heures et 3 décès sont survenus entre le 16 et le 21 septembre, pour un total de 5 809 morts depuis le début de la pandémie.

JUSTICE

- La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault dit non aux interventions policières dans les résidences privées. Il n'est pas question de permettre aux policiers d'entrer dans les maisons pour mettre fin aux rassemblements en contexte de COVID-19. Cette éventualité a été évoquée, hier, par le Dr Horacio Arruda. Selon la ministre, la solution la plus simple pour éviter l'escalade de cas est de suivre les règles de la Santé publique.

- Le nombre de signalements à la Direction de la Protection de la Jeunesse a bondi de 12% au cours des derniers mois marqués par la pandémie de COVID-19. Toutefois la DPJ constate une diminution des signalements de l'ordre de 20.5% entre mai et juin alors qu'une majorité des Québécois étaient confinés. Plus de 188 000 plaintes ont été reçues et plus du tiers (36,8 %) ont été retenues. 324 situations d'enfants ont été signalées par jour, soit 35 de plus que l'an dernier.

SANTÉ

- La pandémie de COVID-19 ne fera pas déborder les hôpîtaux du Québec à court terme, malgré la hausse récente du nombre cas. Les nouvelles projections de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux prévoient qu'au cours du prochain mois, entre 250 à 750 lits pourraient être occupés par des personnes infectées alors que le réseau en compte environ 6000. Cette prédiction s'explique par le fait que les cas actuels sont majoritairement chez les jeunes et qu'ils sont moins à risque d’être hospitalisés. Pour les 1886 nouveaux cas recensés entre le 7 et le 13 septembre, seulement 72 personnes présentent un risque élevé d’hospitalisation.

- Les personnes en fin de vie en CHSLD pourront avoir la visite de leurs proches, peu importe le niveau d'alerte de COVID-19. Québec a tiré des leçons de la première vague et promet un accès plus facile pour éviter de laisser mourir des parents seuls, rapporte La Presse. Des directives seront acheminées sous peu. Pour l'instant, un maximum de 4 personnes peuvent visiter un patient par tranche de 24h.

-Le Dr Lawrence Rosenberg qui a récemment affirmé en entrevue à CTV que la COVID-19 n'est pas plus dangereuse que la grippe saisonnière estime que ses propos ont été mal interprétés. Dans une lettre publiée mercredi, il affirme qu'il s'agit d'un malentendu. «Comme la grippe et ses conséquences désastreuses sont présentes parmi nous depuis très longtemps et qu’elles peuvent généralement être évitées grâce à un vaccin, plusieurs d’entre nous en sont venus à croire, à tort, qu’il ne s’agissait pas d’une maladie grave. Par conséquent, certaines personnes ont interprété que je comparais le niveau de menace de la COVID-19 à celui, jugé incorrectement négligeable, de la grippe saisonnière plutôt qu’à celui des pandémies citées plus haut.» Le ministre de la Santé, Christian Dubé, affirmait hier qu'il discuterait le PDG du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, puisque ses propos étaient complètement inappropriés.

- Un test de détection de la COVID-19 effectué à l'aide de la salive pourrait être bientôt utilisé au Québec. Ce test créé en Colombie-Britannique pourrait être utilisé dans les écoles. L'échantillon de salive est récolté à partir d'un gargarisme à l'eau salée. La technique serait aussi efficace que les tests par écouvillon (grande tige).

- La Direction régionale de santé publique de Montréal doit suspendre certaines activités de traçage de COVID-19 faute de personnel. Seuls les contacts à risque élevé, souvent les membres de la famille, seront avertis selon La Presse. 391 cas de COVID-19 ont été diagnostiqués à Montréal ces deux derniers jours.

- Le gouvernement du Québec lance une nouvelle campagne publicitaire sur les impacts sur la santé de la COVID-19. Dans la première capsule diffusée par le PM François Legault on voit un homme qui a eu une trachéotomie, après avoir été hospitalisé durant 45 jours, dont 12 jours dans le coma.

ÉCONOMIE

- Plus d'entreprises québécoises prévoient geler le salaire de leurs employés en raison du contexte d'incertitude causé par la pandémie de COVID-19, selon les prévisions de l'Ordre des conseillers en ressources humaines. L'augmentation salariale moyenne sera de 2.4% en incluant les gels salariaux et de 2.7% en excluant les gels. Les employés des entreprises culturelles et des loisirs devraient être ceux qui recevront les plus faibles augmentations (1.5%) À l'inverse, les employés des technologies de l'information et des communications devraient encaisser les plus grosses augmentations (3.8%)

POLITIQUE

- Le premier ministre Justin Trudeau s'adressera aux Canadiens à propos de l'urgence de combattre la COVID-19 lors d'un discours à la nation ce soir. Ce discours sera présenté à 18h30 sur l'ensemble des réseaux de télévision du pays. Auparavant, il y aura présentation du discours du Trône, sur les orientations du gouvernement. Un sondage TACT-Léger démontre que 54% des Québécois souhaitent que le gouvernement s'attaque principalement à la dette, suivi de la lutte aux changements climatiques.

- Le gouvernement Legault a déposé une nouvelle mouture de son projet de loi pour accélérer la relance économique du Québec. La première version avait été abandonnée, après avoir été fortement décrié par les partis d'opposition qui craignaient le retour de la collusion. Québec souhaite alléger les procédures entourant les expropriations et les autorisations environnementales pour 181 projets d'infrastructures. Toutefois, la Loi sur les contrats publics ne pourra être contournée et l'Autorité des marchés publics aura plus de pouvoirs pour s'assurer que tout est fait de façon intègre. Le gouvernement abandonne aussi l'idée de prolonger indéfiniment l'état d'urgence sanitaire qui lui octroie plusieurs pouvoirs.

INTERNATIONAL

- La COVID-19 a fait plus de 200 000 morts aux États-Unis et a infecté 6.8 millions d'Américains selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- La compagnie pharmaceutique Johnson & Johnson entame aujourd'hui une étude clinique finale sur un vaccin contre la COVID-19. 60 000 personnes se sont portées volontaires. Des tests seront menés aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Mexique et au Pérou.

ARTS & SPECTACLES

- Elton John annonce de nouvelles dates pour sa tournée "Farewell Yellow Brick Road Tour". Le chanteur britannique sera au Centre Bell de Montréal les 18 et 19 février 2022.