COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 24 février

- Les régions de Montréal (+410) , de la Montérégie (+103) et des Laurentides (+73) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 655 patients sont hospitalisés (-25) et 130 personnes sont aux soins intensifs (+10)

- Le nombre de décès grimpe de 17 , soit 5 décès dans les 24 dernières heures, 7 décès entre le 17 et le 22 février et 5 avant le 17 février. Un décès est retiré du bilan puisqu'il n'est finalement pas attribuable à la COVID-19.

SANTÉ

- Le nombre de Québécois prêts à se faire vacciner contre la COVID-19 a bondi de 12% depuis l'automne dernier selon un sondage de l'Université Sherbrooke auprès de plus de 10 000 répondants. 74% des participants sont d'accord pour recevoir leur dose alors que la campagne de vaccination massive débute la semaine prochaine.

- Dès demain matin 8h, les personnes de 85 ans et plus pourront s'inscrire par téléphone ou par internet pour être vaccinées contre la COVID-19. Les résidents de Montréal où les cas se multiplient, seront priorisés. Cette première phase devrait durer environ deux semaines.

- Le Centrexpo Cogeco de Drummondville sera transformé en clinique de vaccination massive. L'ouverture est prévue à la mi-mars. Il y aura 8 sites de vaccination massive à travers la Mauricie et le Centre-du-Québec, dont un à Victoriaville (Centre communautaire d'Arthabaska) et un à Nicolet (Aréna Pierre-Provencher).

- Les fraudeurs profitent de la pandémie pour s'enrichir. Selon LaPresse, le gouvernement canadien et la GRC enquêtent sur des revendeurs qui offrent des doses de vaccins contrefaits contre la COVID-19. Un avertissement a été lancé aux employés d'hôpitaux de la région de Montréal pour qu'ils déclinent ces offres et alertent les autorités. Les fioles peuvent se vendre jusqu'à 180$ chacune.

- Un lot de 100 000 faux masques N95 destinés au Canada a été saisi à Cincinnati en Ohio. Une entreprise de Montréal serait dans la mire de la police américaine, selon le Journal de Montréal.

TRAVAIL

- Plus de 87 M$ ont été dépensés dans les six premiers mois de la pandémie pour adapter la fonction publique fédérale, selon Radio-Canada. Du matériel informatique et de l'équipement de bureau ont été fournis aux fonctionnaires en télétravail. Les bureaux fédéraux ont aussi été adaptés à la nouvelle réalité.

INTERNATIONAL

- Plus de 112 millions de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 et 2.4 millions de personnes ont succombé à la maladie selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- Le Palais des sports de Léopold-Drolet de Sherbrooke sera transformé en "bulle" pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. L'équipe locale, le Phoenix de Sherbrooke y disputera 6 matchs entre le 19 et le 25 mars. Des matchs sont aussi prévus à Val-d'Or et Victoriaville. Le calendrier des rencontres sera dévoilé sous peu.