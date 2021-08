COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 25 août

1/2 Plus de 500 nouveaux cas ajd, le nombre de cas continue d’augmenter. On voit clairement l’effet de l’augmentation des cas des dernières semaines sur nos hospit. Hier, 19 nouvelles pers ont été admises à l’hôpital, de ces 19 pers, 17 n’étaient pas adéquatement vaccinées. https://t.co/tjzbzXwYnE pic.twitter.com/Sc1ZEiWj24

Selon l'INSPQ, 86,3 % de la population âgée de 12 ans et plus ont reçu une première dose et 78,8% est adéquatement vaccinée (deux doses).

VACCIN

- De nombreux Québécois qui ont un iPhone ont déjà téléchargé l'application pour le passeport vaccinal. «VaxiCode», disponible depuis ce matin sur Apple, est la plus téléchargée au Canada, selon le ministre de la Santé. Elle vous permettra de présenter votre passeport vaccinal, dans les commerces ou lieux publics qui seront éservés aux Québécois vaccinés à compter du 1er septembre.

Notre application VaxiCode est au premier rang des applications gratuites au Canada



À tous les Québécois, et particulièrement aux plus jeunes, continuons notre effort de vaccination



C'est quand même très bien que l'application VaxiCode du Québec dépasse Instagram et TikTok.

SANTÉ

- La Santé publique du Québec invite les employeurs à reporter la date de retour au travail en présentiel des employés. Une recrudescence encore plus marquée de cas de COVID-19 est appréhendée en raison du retour en classe et du variant Delta. Ce variant, plus contagieux et plus virulent, représente actuelement plus de la moitié des cas au Québec. Cette recommandation sera réévaluée au début du mois d'octobre.

- Les Québécois sont de plus en plus pessimistes face la pandémie d'après un nouveau sondage de l'Institut national de santé publique du Québec. 37% des répondants sont d'avis que la crise sanitaire sera résorbée d'ici la fin de l'année, soit 21% de moins qu'à la fin du mois de juin. Des experts consultés par LaPresse prévoient une hausse de la fatigue et du stress avec le retour des mesures sanitaires cet automne. On compte environ 7 000 nouveaux cas de COVID-19 pour le mois d'août cette année, contre 2 000 à pareille date en 2020.

- Le bureau de la ministre de la Santé de l'Ontario dément les informations à l'effet que la province instaurera le passeport vaccinal sous peu.

INTERNATIONAL

- Plus de 5 milliards de vaccins ont été administrés à travers le monde selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

- Le Pentagone ordonne la vaccination de tous les militaires américains dans les plus brefs délais.