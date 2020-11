COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 25 novembre

- Les régions de Montréal (+219) , de Lanaudière (+158) , du Saguenay - Lac-Saint-Jean (+148) et de la Montérégie (+133) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 28 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 12 sont survenus dans les 24 dernières heures, 14 entre le 18 et le 23 novembre et 2 à une date inconnue. Au total, 6915 personnes ont donc succombé à la maladie depuis mars.

SANTÉ

- Le Canada ne fait pas partie des premiers pays qui auront accès aux vaccins contre la COVID-19 puisqu'aucun vaccin n'est produit chez nous. Les premières doses devraient être disponibles au début de 2021. Le Canada a réservé l'équivalent de 414 millions de doses dont 76 millions à la compagnie Pfizer.

- Les tests de détection de la COVID-19 par la salive sont utilisés sur une base régulière dans les résidences pour personnes âgées de Laval. Plus de la moitié des employés sont testés chaque semaine rapporte LaPresse. La prochaine étape sera de distribuer les tests aux élèves dont l'école est aux prises avec une éclosion de COVID-19.

- Le père Noël a obtenu un résultat négatif à la COVID-19 et pourra effectuer sa tournée comme prévu le 24 décembre!

Nouvelle de DERNIÈRE HEURE📢

Testé au #CHUM le Père Noël a obtenu un résultat négatif à la #COVID19. Il pourra donc entreprendre sa traditionnelle tournée dans la nuit du 24 décembre. 🎅 #PartagezLaMagieDeNoëlPasLeVirus pic.twitter.com/w07AnIgd3S — CHUM (@chumontreal) November 25, 2020

JUSTICE

- L'organisatrice de la danse antimasque à la Place Rosemère samedi dernier pourrait être sanctionnée par son employeur. Myriam Ouimet travaille comme agente de la paix au centre de détention de Saint-Jérôme dans les Laurentides. Elle est en arrêt de travail depuis juin dernier. Tout juste avant, elle avait été escortée hors de la prison parce qu'elle refusait de porter le masque. Myriam Ouimet a écopé de contraventions totalisant 4500$ pour avoir organisé l'événement.

ÉCONOMIE

- Si vous commandez vos cadeaux de Noël en ligne, prenez des précautions pour éviter les vols. Un Canadien sur trois a été la cible d'un vol cette année, selon un sondage de la compagnie FedEx. La pandémie pourrait avoir contribué à cette augmentation. L'Office de protection du consommateur rappelle que le commerçant à la responsabilité de s'assurer que le paquet a bel et bien été reçu.

ÉDUCATION

- Les étudiants de plusieurs collèges du Grand Montréal, incluant Dawson et de Maisonneuve demandent de pouvoir tenir leurs examens à distance pour éviter la transmission de COVID-19 tout juste avant les Fêtes. Les épreuves se tiendront du 17 au 23 décembre.

INTERNATIONAL

- La COVID-19 a fait près de 260 000 morts aux États-Unis qui demeure le pays le plus endeuillé et le plus contaminé dans le monde avec 12.6 millions d'Américains infectés, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.