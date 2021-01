COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 27 janvier

- Les régions de Montréal (+479) , de la Montérégie (+218) , de Laval (+121) et des Laurentides (+69) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 57 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 4 dans les 24 dernières heures et 49 entre le 19 et le 24 janvier, 3 avant le 19 janvier et 1 à une date inconnue. Un décès a été retiré du bilan puisqu'il n'était finalement pas attribuable à la COVID-19.

SANTÉ

- Le gouvernement du Québec devra contrôler le mouvement de la population s'il souhaite assouplir les mesures sanitaires à compter du 8 février. Il s'agit d'une condition cruciale pour éviter une nouvelle flambée de cas, selon plusieurs experts interrogés par LaPresse. Contrairement au Grand Montréal, l'Est du Québec pourrait retrouver certaines libertés en raison du nombre limité de cas de COVID-19. Une annonce est attendue au cours de la semaine prochaine.

-Le directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec, Daniel Paré, ne s'inquiète pas outre mesure des retards de livraison du vaccin Pfizer. Il devra embaucher jusqu'à 8 000 travailleurs pour administrer 1,4 million de doses chaque mois à compter du printemps prochain. L'effort de guerre devrait durer 9 mois.

- Les médecins spécialistes s'inquiètent des impacts du délestage sur la santé des Québécois. La Presse rapporte que les retards de diagnostics pourraient entraîner des hausses de mortalité de 10% par année pendant 10 ans pour certains cancers, dont le cancer du côlon. 40% des patients en attente d'une opération cardiaque sont hors délais depuis le début de la pandémie. Plus de 140 000 Québécois attendaient d'être opérés au début janvier en raison des efforts pour combattre la COVID-19.

- Six députés fédéraux, dont deux ministres libérales et une députée provinciale ont été pris en défaut, alors qu'ils étaient attablés dans des restaurants l'été dernier, sans respecter la distanciation sociale. Sur des photos publiées sur les réseaux sociaux, on peut notamment voir les ministres Marie-Claude Bibeau et Diane Lebouthillier assises côte à côte en compagnie de la députée fédérale Brenda Shanaha lors d'un repas aux Îles-de-la-Madeleine. Le Journal de Montréal a contacté l'attaché-presse la ministre Bibeau qui a laissé entendre que les règles en vigueur à ce moment-là avaient été respectées, ce qui n'était pas le cas.

ÉCONOMIE

- Près de 20% des commandes de masques et 17% des commandes d'articles de protections individuelles achetées sans appel d'offre en début de pandémie n'ont pas respecté les exigences du gouvernement du Québec. Le Devoir rapporte que l'État essaie maintenant de récupérer les avances consenties à des fournisseurs qui s'approvisionnaient bien souvent à l'étranger. De mars à décembre, le gouvernement a accordé pour 3 milliards de dollars de contrats. Certains de ses contrats pourraient revus de près par l'Unité permanente anticorruption, selon Radio-Canada.

JUSTICE

- La Cour supérieure du Québec suspend l'application du couvre-feu aux itinérants jusqu'au 5 février prochain. La juge Chantal Masse est d'avis que la loi met en péril leur sécurité suite au décès de Raphael André, cet itinérant de 51 ans retrouvé sans vie dans une toilette chimique de Montréal il y a quelques jours. Le Parti québécois qualifie cette décision de très gênante pour le gouvernement Legault. Un débat de fond devra avoir lieu sur cet aspect de la loi.

INTERNATIONAL

- Le cap des 100 millions de personnes infectées par la COVID-19 à travers la planète a été franchi, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.