COVID-19 : tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 27 octobre

CE RÉSUMÉ EST MIS À JOUR PLUSIEURS FOIS PAR JOUR - MERCI DE NOUS SUIVRE - PARTAGE LES INFOS, PAS LE VIRUS!

Selon le dernier bilan publié mardi 26 octobre :

Le Québec a enregistré 340 nouvelles infections au cours des 24 dernières heures, pour un total de 423 335 personnes infectées.

On déplore 4 nouveaux décès. Au total, 11 481 Québécois ont succombé au virus depuis le début de la pandémie.

On rapporte 259 hospitalisations (stable) (16 nouvelles entrées, 16 nouvelles sorties), dont 66 personnes aux soins intensifs (-3) (4 nouvelles entrées, 7 nouvelles sorties).

Un total de 20 962 prélèvements ont été réalisés le 24 octobre.

8 900 doses administrées s'ajoutent, soit 8 464 dans les dernières 24 heures et 436 avant le 25 octobre, pour un total de 13 184 753 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 214 357 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 13 399 110 doses reçues par les Québécois.

Selon l'INSPQ, en date du 21 octobre, 90,4 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose et 87,6 % est adéquatement vaccinée (deux doses).