COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 28 avril

- 45 757 doses de vaccin administrées s'ajoutent, soit 44 629 doses dans les dernières 24 heures et 1128 doses avant le 26 avril, pour un total de 2 916 897 . Le tiers (33,3%) des Québécois ont été vaccinés jusqu'à maintenant.

- Les régions de Montréal (+195) , de la Capitale-Nationale (+111) , de Chaudière-Appalaches (+109) et de la Montérégie (+101) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 667 patients sont hospitalisés (+3) et 170 personnes sont aux soins intensifs (+3).

- Le nombre de décès grimpe de 14 , soit 3 dans les 24 dernières heures et 11 entre le 20 et le 25 avril.

VACCIN

- Les femmes enceintes peuvent se faire vacciner en priorité dès aujourd'hui avec les vaccins Pfizer et Moderna. Les études démontrent qu'elles sont plus à risque de complications que les femmes du même groupe d'âge. Au moins 371 Québécoises enceintes et 83 bébés ont contracté la COVID-19 depuis le début de la crise selon les données recueillies par La Presse.

- 10% des Québécois, surtout les femmes, sont encore hésitants à se faire vacciner contre la COVID-19, selon une enquête de l’Institut national de santé publique, menée auprès de 6 000 personnes. Cette hésitation a chuté de moitié depuis un an, alors qu'elle était à 20% lors de la première vague de la pandémie. Le tiers des Québécois ont reçu au moins une dose jusqu'à maintenant.

SANTÉ

- La famille de Francine Boyer, 54 ans, la première Québécoise à rendre l'âme après avoir reçu le vaccin AstraZeneca a réagi par voie de communiqué hier soir. Elle invite les personnes vaccinées à rester alerte face aux symptômes et à ne pas hésiter à consulter en cas de doute.

ÉCONOMIE

- Le Grand Prix de Formule 1 du Canada ne sera pas présenté à Montréal encore cet été en raison de la pandémie. Québec et Ottawa se sont cependant entendus pour reprendre les deux années perdues en prolongeant le contrat avec la F1 jusqu'en 2031 selon La Presse.

INTERNATIONAL

- 148.7 millions de personnes à travers le globe ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Les États-Unis demeure en tête des pays les plus infectés, suivi de l'Inde et du Brésil, selon les données de l'Université Johns Hopkins.