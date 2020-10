COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 28 octobre

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décès: https://t.co/H5hxOkB9w6 pic.twitter.com/VnjOQ9uFHR

- Les régions de Montréal (+254), de la Montérégie ( +146 ) et Lanaudière ( +101 ) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 17 décès s'ajoutent au bilan, dont 4 sont survenus dans les dernières 24 heures et 13 ont été enregistrés entre le 21 et le 26 octobre. 6189 personnes ont donc succombé à la maladie.

SANTÉ

- L'ensemble de la région de Lanaudière passe en zone rouge. Les MRC de Montcalm et de Matawinie, les seules à ne pas l'être encore, grimpent au palier d'alerte maximale. Les mesures sanitaires, comme la fermeture des bars et des restaurants, entreront en vigueur samedi. Celles concernant le milieu scolaire et sportif le seront dès lundi.

- Un premier envoi de tests de dépistage rapide de la COVID-19 arrivera demain au Québec. 30 000 tests sur les 62 000 attendus seront livrés. Ces tests permettent d'obtenir un résultat en moins de 15 minutes. On ignore pour l'instant si ce sont les hôpitaux, les CHSLD ou les écoles qui les recevront en premier. L'Ontario a reçu la première livraison de tests rapides vendredi dernier, alors que le Québec enregistre davantage de nouveaux cas chaque jour.

- Les 260 gyms et centres de conditionnement physique qui devaient ouvrir jeudi matin pour contester la prolongation des mesures sanitaires reculent. Ils invitent maintenant leurs clients à participer à une démonstration de solidarité dès 8h30. Les propriétaires et clients de ces gyms se seraient exposés à des amendes de 1000$ à 6000$, tout comme toute personne qui serait tentée de se rendre dans un lieu fermé tel que les bars et restaurants. C'est ce qui est prévu dans le décret adopté cet après-midi par le gouvernement Legault.

#COVID19

Dès ajd, en zones 🔴, si des personnes se trouvent dans des lieux dont les activités sont suspendues, comme les gyms, les salles à manger de restaurants, les bars ou les cinémas, elles s’exposent à des amendes allant de 1000$ à 6000$. On doit casser la vague. — Christian Dubé (@cdube_sante) October 28, 2020

- 75% des Québécois respectent les consignes sanitaires selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec dévoilées par le quotidien Le Devoir ce matin. Les chercheurs sont toutefois incapables d'établir clairement que les 25% de récalcitrants sont responsables de la multiplication de cas de COVID-19. Les plus récentes éclosions surviennent majoritairement au travail, ce qui force les employeurs à mettre en place des mesures pour protéger les travailleurs.

- Un sondage mené par l'Ordre des psychologues du Québec constate une hausse de la détresse chez les personnes qui consultent. Cette détresse se traduit par une hausse de la consommation d'alcool et de drogues et davantage de problèmes de concentration, de mémoire et d'attention. Le sondage a été mené du 19 au 21 octobre auprès de 2744 psychologues.

- La plus récente éclosion au CHSLD Sainte-Croix de Marieville en Montérégie a fait 22 morts. Au moins 38 résidents sont contaminés et 68 membres du personnel ont été infectés dans les dernières semaines.

- Le groupe EnvironeX est capable de détecter la COVID-19 dans nos égouts à l'aide d'un robot, ce qui permettrait de mieux cerner les quartiers où les contaminations sont en croissance. Ce robot pourrait même dépister les cas asymptomatiques. Des villes, des campus universitaires et des CHSLD se seraient déjà montrés intéressés à la technologie, selon le Journal de Québec.

ÉDUCATION

- Québec ajoute trois journées pédagogiques dans le calendrier scolaire. Les enseignants pourront en profiter pour faire de la formation ou de la planification dans le contexte de la COVID-19. Les syndicats des professeurs en avaient fait la demande au printemps. Le service de garde sera gratuit durant ces trois jours pour les enfants habituellement inscrits.

JUSTICE

- L'organisateur du party où 83 étudiants ont été mis à l'amende la fin de semaine dernière à Chelsea en Outaouais demeure introuvable. Selon le Journal de Montréal celui qui a loué le chalet sur AirBnb, en affirmant au propriétaire vouloir s'y rendre avec sa famille, ne fait pas partie des jeunes qui ont été identifiés et qui recevront une amende s'élevant à plus de 1500$. Il pourrait toutefois être de ceux qui se sont sauvés dans le bois à l'arrivée des policiers.

ÉCONOMIE

- 4500 emplois directs ont été supprimés dans l'industrie aérospatiale au Québec depuis le début de la pandémie, soit 10% de l'effectif total. D'autres coupes pourraient être effectuées selon la PDG, d'Aéro Montréal, Suzanne Benoît.

INTERNATIONAL

- Les Français seront reconfinés à compter de vendredi au moins jusqu'au 1er décembre. Le président Emmanuel Macron en a fait l'annonce lors de son discours à la nation mercredi après-midi. Le télétravail sera obligatoire. Contrairement aux bars et restaurants, les écoles demeureront ouvertes. La France a enregistré plus de 33 000 nouveaux cas hier.

Ma responsabilité est de protéger tous les Français. En dépit des polémiques, en dépit de la difficulté des décisions à prendre. Je l’assume pleinement. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 28, 2020

- L'Allemagne ferme ses restaurants, bars, cafés, cinémas et installations sportives pour un mois. Cette nouvelle série de restrictions entrera en vigueur lundi. Un maximum de 10 personnes provenant de 2 foyers pourront se rassembler et les déplacements inutiles sont à éviter.

- Le cap des 44 millions de cas à travers le monde a été franchi selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins. Les États-Unis demeure le pays le plus infecté.

- L'Italie est secouée par une série de violentes manifestations, alors que les mesures sanitaires sont renforcées pour contenir la propagation du coronavirus qui a fait près de 38 000 morts.

SPORTS

- Baseball: Les Dodgers de Los Angeles devront attendre avant de célébrer leur conquête de la Série mondiale.

- Hockey: La saison de la Ligue américaine, dont fait partie le Rocket de Laval, ne débutera pas avant le 5 février 2021.