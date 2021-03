COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 3 mars

- Les régions de Montréal (+256) , de Laval (+78) , de la Montérégie (+57) et de Lanaudière (+46) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 8 , soit 1 dans les 24 dernières heures, 6 entre le 23 et le 28 février et 1 à une date inconnue.

SANTÉ

- Le premier ministre François Legault fera une annonce à 17h cet après-midi. Il pourrait assouplir les mesures sanitaires en faisant passer certaines régions en zone orange. Il serait surprenant que ce soit le cas à Montréal, en raison de la présence de variants de la COVID-19. Plus de 1000 cas sont à l'étude au Québec, 137 ont été confirmés, dont 84 à Montréal.

- 500 000 doses du vaccin d'AstraZeneca sont attendues aujourd'hui au Canada. Ces vaccins devront être écoulés rapidement, puisque la majorité de ces doses seront périmées dans un mois. La formule d'AstraZeneca est déconseillée aux personnes de 65 ans et plus en raison d'un manque de données sur l'efficacité du vaccin dans ce groupe d'âge.

JUSTICE

- Près de 8000 billets d'infractions pour non-respect des règles sanitaires ont été remis au Québec depuis le début de la pandémie pour un total de 11.7M$. C'est à Montréal où le plus grand nombre de contraventions a été remis, soit 2400 pour 3.6M$. Québec et Terrebonne arrivent au 2e et 3e rang.

ÉCONOMIE

- Les demandes d'aide alimentaire se multiplient depuis le début de la pandémie. En février seulement, Moisson Montréal a distribué plus de 2 millions de kilos de denrées pour une valeur totale frôlant les 12 M$. Il s'agit d'un nouveau record mensuel pour l'organisme créé en 1984. En l'espace d'un an, Moisson Montréal a redonné plus de 105 M$ aux organismes de Montréal et banques alimentaires au Canada, soit 42% de plus que l'an passé.

- Le prix médian des maisons dans le Grand Montréal a grimpé de 100 000$ dollars depuis le début de la pandémie. Cette évaluation de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec est basée sur le montant des transactions effectuées au cours de la dernière année.

INTERNATIONAL

- La pandémie a fait 2.5 millions de morts à travers la planète depuis le début de la pandémie, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.