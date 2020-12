COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 30 décembre

- 64 nouveaux décès s'ajoutent au triste bilan, dont 17 sont survenus dans les 24 dernières heures, 39 entre le 22 et le 27 décembre, 1 avant le 22 décembre et 7 à une date inconnue. Le total de décès s'élève maintenant à 8 124 depuis le début de la pandémie.

- Les régions de Montréal (+968) , de la Montérégie (+322) et de la Capitale-Nationale (+218) enregistrent les hausses les plus importantes.

VOYAGES À L'ÉTRANGER

- Le gouvernement Legault exhorte Ottawa d'imposer au plus vite une série de mesures plus strictes pour les voyageurs qui reviennent au pays. Le ministre de la Santé s'est dit choqué hier de voir des images de Québécois dans le Sud qui font fi des règles sanitaires, alors que la transmission de la COVID-19 demeure élevée dans la province. Il demande que les voyageurs soient obligés de se soumettre à un test de dépistage rapide, avant et après leur retour au pays. Christian Dubé exige également du gouvernement Trudeau qu'il intensifie le suivi du respect de la quarantaine. Le ministre de la Santé craint un dépassement des capacités hospitalières.

« Vous vous rappelez que j'avais dit que si on continuait comme ça il y a quelques semaines, on allait frapper un mur en janvier?Malheureusement, on se rapproche de ça en ce moment. La seule façon de ne pas frapper un mur en janvier, c'est de respecter les consignes de santé publique. » - Christian Dubé

3 000 touristes doivent rentrer au pays par Montréal et Québec aujourd'hui seulement. Les amendes pour les récalcitrants vont de 800 $ à 750 000 $. Depuis mars, le fédéral assure que plus de 4 600 appels sont faits chaque jour pour s'assurer du respect de la quarantaine.

- Ottawa rappelle aux voyageurs qu'il est déconseillé de voyager actuellement en raison de la pandémie. Certains pourraient être contraints de rester à l'extérieur du pays plus longtemps de prévu, à leurs frais, s'ils sont testés positifs à la COVID-19. Selon les données d'Ottawa, seulement 2 % des cas de COVID-19 au Canada proviennent de gens ayant voyagé à l'extérieur du pays. 130 contraventions et 8 acusations criminelles ont été nécessaires sur plus de 41 000 interventions pour faire respecter les mesures.

- Malgré les consignes gouvernementales, l'ancien chef intérimaire du Parti libéral, Pierre Arcand, a quand même décidé de quitter le pays pour aller dans les Antilles pour le temps des Fêtes. Il s'est excusé, hier.

SANTÉ

- Le nombre de décès a bondi de 11% cette année au Québec avec la pandémie, selon le Bilan démographique de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). 5 000 personnes de plus sont décédées entre janvier et septembre par rapport à 2019, pour un total de 55 000 en 2020. C'est du jamais vu depuis 1918 lors de la grippe espagnole. Plus de 8 100 Québécois ont été emportés par la COVID-19 cette année. Il s'agit de la 3e cause de décès au Québec derrière les maladies du coeur et le cancer.

- Québec fait de l'oeil aux étudiants en soins infirmiers pour aider les travailleurs de la santé. Il serait prêt à payer entre 5 000$ et 10 000$ de bourses les convaincre de mettre leurs études sur pause pour prêter main-forte avec la pandémie. Le gouvernement Legault aimerait recruter 2 000 étudiantes avec un diplôme collégial, qui poursuivent leurs études à l'université. 28 millions de dollars seraient consacrés au projet, selon le Journal de Montréal.

- Un premier cas du nouveau variant britannique de la COVID-19, le variant S, a été diagnostiqué au Québec le 13 décembre. Le ministère de la Santé et des Services sociaux en a fait l'annonce par voie de communiqué hier matin. Le patient a été en contact avec un membre de sa famille qui revenait d'un séjour au Royaume-Uni. Au moins six cas ont ainsi été confirmés au Canada.

VACCINS

- Les autorités du Royaume-Uni sont devenues les premiers à donner le feu vert au vaccin anglais d'Oxford/AstraZeneca ces dernières heures. 100 millions de doses sont attendues sous peu. Le Canada devrait également approuver le vaccin sous peu. Il s'ajoutera à celui de Moderna et Pfizer qui ont déjà reçu l'approbation de Santé Canada.

- Les politiques de Pfizer seraient en cause pour le retard de vaccination contre la COVID-19 au Québec. Les autorités doivent réserver la moitié des 55 000 doses reçues pour le rappel au lieu de vacciner un maximum de gens. La Santé publique est en négociation pour faire tomber cette consigne afin d'accélérer le processus. 22 500 doses du vaccin ont été administrées jusqu'à maintenant.

« On pense probablement que même si on vaccinait certaines personnes avec un certain délai plus élevé que ce qui est prévu, qu'il n'y aurait pas d'effet sur la protection des individus. On va arriver à une recommandation sous peu pour notre ministre. » - Dr Horacio Arruda, directeur national de Santé publique

- Québec recevra très bientôt des doses du vaccin de Moderna, a confirmé le ministre de la Santé Christian Dubé en point de presse mardi après-midi, sans en confirmer le nombre de doses. Selon les estimations du ministre, 100 000 Québécois pourraient être vaccinés contre la COVID-19 d'ici la fin du mois de janvier.

ÉCONOMIE

- Les biscuits Whippet continueront d'être produits sur la Rive-Sud de Montréal pour une autre année. La fermeture de l'usine Dare de Saint-Lambert, prévue pour 2020, est repoussée à l'automne 2021 en raison de la pandémie. 185 employés sont touchés par cette décision. Le responsable des communications, Marc Duchesne, indique que la crise a ralenti la construction de l'usine de Cambridge, en Ontario, où la production doit être transférée. L'usine actuelle de Saint-Lambert roule à plein régime après avoir dû être fermée quelques jours au début du mois en raison d'une éclosion de COVID-19.

ÉDUCATION

- Ce ne sont pas tous les élèves de Montréal qui ont congé d'école avec le confinement.De jeunes juifs orthodoxes d'Outremont étaient en classe lundi dans au moins deux écoles, selon le Journal de Montréal. Les élèves n'ont pas internet à la maison en raison des traditions religieuses. Le ministère de la Santé juge cette situation inacceptable. Le SPVM a remis un constat d'infraction lors d'une intervention le 25 décembre à l'école Skver sur l'avenue Outremont.

- Jusqu'à 50% des élèves du secondaire pourraient échouer leur première étape dans certaines régions en raison de la pandémie. Les syndicats d'enseignants et l'opposition politique accusent le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, de n'avoir rien fait pour prévenir la situation. Ce dernier veut attendre le premier bulletin de janvier avant de se prononcer.

« C'est clair que les résultats risquent d'être désastreux, parce que les choix qui ont été faits n'ont pas permis de prioriser les savoirs essentiels, n'ont pas permis de faire l'effet miroir dans les épreuves, n'ont pas permis d'avoir accès à des ressources et à des services professionnels en quantité suffisante. C'est tout ça. » - Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

JUSTICE

- Les Montréalais semblent avoir suivi les règles sanitaires en cette première moitié du congé des Fêtes. Le SPVM a remis 34 constats d'infraction du 21 au 27 décembre sur près de 700 appels. Aucun évènement majeur n'est survenu pendant cette période. La police de Québec a été plus occupée, avec plus de 40 contraventions notamment pour des rassemblements illégaux dans un restaurant Boston Pizza. Dans le Grand Montréal, les villes de Longueuil, Laval et Terrebonne ont remis entre 2 et 9 constats d'infraction sur cette même période.

INTERNATIONAL

- Le vaccin chinois Sinopharm serait efficace à 79% selon les chiffres dévoilés par la pharmaceutique ces dernières heures. Les autorités n'ont toujours pas homologué le sérum qui a déjà été distribué à plus d'un million de personnes. Cinq vaccins chinois contre la COVID-19 sont à la 3e et dernière phase d'essais cliniques.

- Plus de 82 millions de personnes ont contracté la COVID-19 dans le monde depuis le début de la pandémie, selon le dernier bilan de l'Université Johns Hopkins. Près de 1,8 millions en sont décédées. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé.

SPORTS

- Le Canada n'a fait qu'une bouchée de la Suisse au Championnat mondial de hockey junior avec une victoire de 10 à 0, hier. Équipe Canada Junior affronte la Finlande demain à 18h. À lire sur RDS!

- Les «Nuits blanches» de Ski Bromont prendront fin à 22h30 plutôt qu'à 1h du matin, cette année, par la faute des skieurs qui ne suivent pas les règles sanitaires. Certains refusaient volontairement de porter le masque et ne respectaient pas les bulles familiales dans les remontes-pente lors du premier évènement cette année.