COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 31 mars

- Les régions de Montréal (+305) , de la Capitale-Nationale (+129) , de la Montérégie (+90) et de Laval (+60 ) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 487 patients sont hospitalisés (+10) et 126 personnes sont aux soins intensifs (+6).

- Le nombre de décès grimpe de 7 , soit 1 dans les 24 dernières heures et 6 entre le 23 et le 28 mars.

SANTÉ

- La vaccination pour les 60 ans et plus est maintenant ouverte à Laval et en Abitibi-Témiscamingue. Les sexagénaires de ces régions peuvent s'inscrire dès maintenant sur le portail Clic Santé

JUSTICE

- Les esprits s'échauffent en raison de la pandémie, au point où l'entourage politique du PM Justin Trudeau a été la cible de 276 menaces et incidents entre janvier et octobre 2020 selon La Presse, incluant des alertes à la bombe et du vandalisme. Le deux tiers des menaces visaient directement le premier ministre du Canada. Ottawa s'apprête à déposer un projet de loi pour encadrer le contenu haineux sur internet.

- Une des figures les plus connues du mouvement antimasque, Mario Roy, restera derrière les barreaux durant son procès. Il est accusé de harcèlement et d'intimidation envers une avocate du Barreau du Québec. L'homme de 49 ans a été arrêté mercredi dernier, alors qu'il venait d'être libéré en lien avec le blocage du tunnel Lafontaine, après une manifestation contre les mesures sanitaires à la mi-mars.

ÉCONOMIE

- La pandémie est profitable pour la SAQ qui a vu ses profits bondir de 2.4% au dernier trimestre pour atteindre 458.6M$. Les ventes auprès des consommateurs ont augmenté ce qui a compensé pour les pertes liées à la fermeture des bars et salles à manger des restaurants. Les ventes en ligne sur le site SAQ.com ont grimpé de 125%.

INTERNATIONAL

- La pandémie de COVID-19 a fait 2.8 millions de morts à travers la planète et a infecté 128.2 millions de personnes, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- La mairesse de Paris, Anne Hidalgo demande la fermeture de toutes les écoles de la capitale française en raison d'une situation sanitaire « très grave ».