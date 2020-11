COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 4 novembre

#COVID19 - Au Québec, la situation est la suivante: 15 512 prélèvements effectués le 1er nov. 16 980 analyses réalisées le 1er nov. 108 889 cas confirmés le 2 nov. Pour en savoir plus sur la situation au Québec: https://t.co/fiqW5E4y8R

- Les régions de Montréal (+209) , de la Montérégie (+151) , de Lanaudière (+99) et de la Capitale-Nationale (+69) enregistrent les plus importantes hausses de cas..

- 34 décès s'ajoutent au bilan, dont 5 dans les 24 dernières heures. 25 sont survenus entre le 27 octobre et le 1er novembre et 4 sont survenus avant le 27 octobre. 6317 personnes ont donc succombé à la maladie depuis mars.

SANTÉ

- Le Directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda a soufflé un vent d'espoir en affirmant, hier, que la Communauté métropolitaine de Montréal pourrait revenir en zone orange et a même cité la métropole en exemple pour son combat contre le coronavirus. Il en ensuite précisé sa pensée en affirmant qu'il était difficile de prévoir la courbe de la COVID-19 à long terme.

ÉCONOMIE

Plus de 40% des Québécois prévoient dépenser moins pour les cadeaux de Noël cette année. Un sondage commandé par le Conseil québécois du commerce de détail montre que les deux tiers des consommateurs prévoient consacrer moins de 500$. 32% des répondants dépenseront moins de 250$. Les pertes d'emplois et l'incertitude économique sont en cause.

INTERNATIONAL

- La pandémie de COVID-19 n'a pas empêché des millions d'Américains de se rendre aux urnes pour élire le prochain président des États-Unis. La soirée électorale n'a pas fait de vainqueur officiel.

- La COVID-19 a fait 1,2 million de morts à travers la planète, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.