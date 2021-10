COVID-19 : tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 6 octobre

Selon l'INSPQ, en date du 5 octobre, 89,6 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose et 85,9 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

On rapporte 294​​ hospitalisations ( +3 ) (31 nouvelles entrées, 28 nouvelles sorties) dont 90 personnes aux soins intensifs ( stable ) (4 nouvelles entrées, 4 nouvelles sorties)

On déplore 3 nouveaux décès. Au total, 11 400 Québécois ont succombé au virus depuis le début de la pandémie.

VACCIN

- Le premier ministre Justin Trudeau annoncera officiellement cet avant-midi que la vaccination sera obligatoire pour tous les employés fédéraux. La mesure serait aussi imposée à ceux et celles qui travaillent à la maison. Des exceptions seraient toutefois accordées aux employés ayant des conditions médicales particulières. Ottawa compte aussi exiger la vaccination à tous les passagers par avion et par train.

- Santé Canada a reçu une demande de Moderna pour autoriser l’administration d’une dose de rappel de son vaccin Spikevax.

JUSTICE

- Seulement 53 constats d'infraction ont été remis à des commerçants pour ne pas avoir vérifié si leurs clients étaient bel et bien en possession du passeport vaccinal. Le code QR est exigé depuis le 15 septembre au Québec. Depuis cette date, les policiers ont procédé à 4600 vérifications dans différents commerces et lieux publics. Les contrevenants s'exposent à des amendes variant entre 1000$ et 6000$.

SANTÉ

- Une infirmière de l'Outaouais a gagné 327 000$ en salaire avec la pandémie en 2020, rapporte La Presse. Ce montant inclut 259 000$ en temps supplémentaire et en primes. 7 infirmières dans la région ont gagné plus de 200 000$ en raison de la pénurie de main-d'oeuvre pendant la crise sanitaire. Les infirmières et infirmiers qui refusent de se faire vacciner seront suspendus sans salaire à compter du 15 octobre.

INTERNATIONAL

- 6.3 milliards de vaccins ont jusqu'à maintenant été distribués à travers le monde, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.