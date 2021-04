COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 7 avril

- Les régions de Montréal (+300) , de la Capitale-Nationale (+290) , de Chaudière-Appalaches (+114), de la Montérégie (+95) et de Laval (+95) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 514 patients sont hospitalisés (+11) et 121 personnes sont aux soins intensifs (-2) .

- Le nombre de décès grimpe de 4 , soit 1 dans les 24 dernières heures et 3 entre le 30 mars et le 4 avril.

VACCIN

- Le gouvernement Legault souhaite augmenter la cadence de la vaccination pour être en mesure d'atteindre son objectif d'immuniser tous ceux et celles qui le voudront d'ici le 24 juin. Dès demain, le vaccin AstraZeneca sera offert aux Québécois(es) de 55 ans et plus.

SANTÉ

- Le Méga Fitness Gym de Québec est à l'origine de 360 cas primaires et secondaires de COVID-19 selon les dernières données disponibles. La Santé publique de la Capitale-Nationale a ordonné la fermeture complète du gym la semaine dernière, après avoir constaté d'importantes lacunes dans l'application des mesures sanitaires.

- Les fonctionnaires du gouvernement du Québec devront garder le masque médical en tout temps au travail, rapporte Radio-Canada. Le gouvernement suit ainsi les nouvelles recommandations de l'Institut national de santé publique du Québec. Cette mesure ne s'applique pas aux travailleurs seuls dans une pièce fermée. Le masque peut être retiré lors de la période de repas.

- Le port du masque médical n'a pas d'effet sur la saturation en oxygène, ni sur l'accumulation de dioxyde de carbone, selon les plus récentes études.

ONTARIO

- L'Ontario se dirige vers des restrictions sanitaires plus strictes. Selon la CBC, le PM Doug Ford s'apprête à ordonner aux citoyens de rester à la maison comme ça a été le cas durant le temps des Fêtes. Les commerces non essentiels pourraient aussi être fermés. Une annonce est attendue aujourd'hui. Plus de 3000 infections sont rapportés quotidiennement en Ontario.

INTERNATIONAL

- 132.4 millions de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Les États-Unis demeure le plus le infecté avec 30.8 millions de cas confirmés, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.