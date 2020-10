COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 7 octobre

- Les régions de Montréal ( +269 ), Capitale-Nationale ( +132 ), Montérégie ( +111 ) et Chaudière-Appalaches ( +73 ) enregistrent les hausses de cas les plus importantes.

- Un nouveau décès est survenu dans les 24 dernières heures, quatre ont été enregistrés entre le 30 septembre et le 5 octobre et deux sont survenus à une date inconnue. 5906 personnes ont donc succombé à la maladie depuis le début de la pandémie.

SANTÉ

- C'est ce soir à minuit qu'entrent en vigueur les nouvelles règles sanitaires en zone rouge, dont le port du masque obligatoire en tout temps dans les écoles secondaires, la fermeture des gyms et la mise sur pause des sports collectifs.

- La hausse des hospitalisations inquiète grandement François Legault. Le premier ministre n'a pas annoncé de nouvelles mesures aujourd'hui et a défendu sa gestion de la pandémie.

« Mon objectif n'est pas d'être populaire. Mon objectif est de sauver le réseau de la santé. Mon message d'aujourd'hui sera très clair: on reste chez nous! On va à l'école, on va travailler, mais sinon on reste chez nous! » - François Legault, premier ministre du Québec

- Le confinement partiel imposé jusqu'au 28 octobre dans les zones rouges pourrait bien se prolonger jusqu'à Noël. C'est ce que pensent des experts de la santé consultés par le quotidien Le Devoir. Près de 1400 nouveaux cas ont été déclarés par la Santé publique hier. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, affirme que nous sommes tous responsables de ce qui s'en vient.

- La 2e vague de la pandémie affecte surtout les jeunes. Les 10-29 ans sont les plus touchés, suivis des 30-49 ans.

- À Montréal, la Santé publique s'inquiète toutefois d'une hausse importante du nombre de cas de COVID-19 chez les 65 ans et plus. Ils représentent maintenant 12 à 15% des cas dans la métropole, soit le double des dernières semaines. Les autorités notent que les aînés touchés vivent surtout dans des maisons ou dans des résidences pour personnes âgées privées, et non pas en CHSLD comme lors de la première vague. La Santé publique de la métropole demande d'éviter les contacts avec les grands-parents.

- Des cadres du réseau de la santé tenteraient de recruter du personnel pour travailler dans leurs agences de placement privées selon une enquête de La Presse. C'est notamment le cas de 3 gestionnaires du CIUSSS Centre-Sud qui gèrent l'agence DJL2. Les 3 cadres visés ont finalement vendu leurs parts ou quitté leur emploi au terme d'une enquête interne.

- Il n'y aura pas de Défilé du Père Noël à Sherbrooke cette année en raison de la pandémie.

- Opération Nez rouge n’offrira pas son service de raccompagnement en 2020, en raison de la pandémie.

- 2 membres de l’équipage du traversier Bella Desgagnés qui dessert la Basse-Côte-Nord ont été testés positifs à la COVID-19.

- Il est peu probable que la population ait accès à un vaccin efficace avant un an, selon un sondage mené par l'Université McGill auprès d'experts canadiens et américains. Ces spécialistes croient que le scénario le plus plausible est que le vaccin soit disponible à grande échelle en septembre ou octobre 2021. Dans le meilleur des cas, le remède serait distribué en juin 2021 et dans le pire des scénarios en juin 2022. Le tiers des répondants s'attendent aussi que la première version distribuée en grand nombre soit inefficace.

JUSTICE

- La Sûreté du Québec continue d'intervenir auprès des citoyens pour assurer le respect des normes sanitaires.

Du 28 septembre au 4 octobre, les policiers de la Sûreté du Québec ont émis 61 constats ou rapports d’infraction générale, 1191 avertissements et 22981 conducteurs ont été sensibilisés aux directives gouvernementales en vigueur. #COVID19 — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) October 6, 2020

INTERNATIONAL

- Twitter et Facebook sont de nouveau intervenus pour effacer des messages trompeurs du président des États-Unis, Donald Trump hier. Il comparait faussement la grippe à la COVID-19 en disant qu'elle faisait 100 000 morts annuellement, ce qui est faux. Le président américain est en baisse dans les sondages. Il est désormais 16 points en retard sur Joe Biden qui récolte 57% d'appuis selon le plus récent sondage de la chaîne américaine, CNN.

- Tous les cafés et bars de Bruxelles en Belgique devront fermer dès demain pour contenir la propagation du coronavirus.

- La COVID-19 a fait plus de 1 050 000 morts depuis le début de son apparition en Chine l'hiver dernier, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.