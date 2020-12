COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 9 décembre

- Le Dr Horacio Arruda n'aurait pas fermé les salles à manger de restaurants et les musées en zone rouge, en cette deuxième vague de la pandémie. Le directeur national de Santé publique a admis en commission parlementaire cet après-midi avoir recommandé de les laisser ouverts, mais le gouvernement en a décidé autrement et s'est montré plus sévère. Le Dr Arruda aurait plutôt opté pour un accès limité à une même bulle familiale.

- François Legault demande aux policiers de donner plus de contraventions aux individus et entreprises qui ne respectent pas les règles sanitaires liées à la COVID-19.

- Santé Canada a approuvé d'urgence le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19. La vaccination peut donc commencer, dès la semaine prochaine. Le Canada devrait recevoir 249 000 doses de ce vaccin d'ici la fin du mois de décembre. Au Québec, 2000 résidents de CHSLD de Montréal et Québec seront vaccinés en premier à compter de lundi.

- 57 000 Québécois seront finalement vaccinés contre la COVID-19 d'ici le 4 janvier, c'est le double de ce qui était annoncé lundi.

- François Legault n'est pas encore prêt à reconfiner le Québec durant le temps des Fêtes. Le premier ministre réitère toutefois son appel aux entreprises de fermer ou permettre le télétravail du 17 décembre au 4 janvier. Il supplie les Québécois de réduire leurs contacts pour atténuer la pression sur les hôpitaux. Le premier ministre poursuit sa réflexion et admet étudier divers scénarios de reconfinement.

- Le Dr Horacio Arruda témoigne aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. C'est la première fois que le Directeur de la Santé publique répond aux questions de l'opposition sur la gestion de la crise sanitaire. L'exercice durera trois heures.

- La deuxième dose du vaccin Pfizer et Moderna contre la COVID-19 causerait d'importants effets secondaires d'après des participants aux tests cliniques. Plusieurs ont rapporté une légère fièvre, des maux de tête et une importante fatigue. Les effets seraient cependant de courte durée soit de 12 h à 24 h selon CNBC. Au Royaume-Uni, on recommande à ceux qui souffrent d'allergies sévères de ne pas se faire vacciner. Deux travailleurs de la santé avec des allergies ont mal réagi aux premières injections.

- Santé Canada vient d'approuver le tout premier masque chirurgical muni d'une fenêtre transparente devant la bouche. Le Humask-Pro Vision est fabriqué par Entreprise Prémont de Louiseville, en collaboration avec Technitextile de Saint-Hyacinthe.

- Le gouvernement Legault lance une nouvelle campagne de publicité pour inciter les Québécois à éviter les rassemblements durant les temps des Fêtes. L'humoriste François Bellefeuille aura le mandat de dédramatiser la situation.

- Québec lance aujourd'hui une offensive pour combler 1 300 postes dans le réseau des CPE. Il est à la recherche d'éducatrices, mais aussi de cuisiniers et des préposés à l'entretien. Le salaire moyen est de 18 à 25$ l'heure. Les offres d'emploi sont regroupées sur le site web «Je travaille».

- Le "troll" notoire Pierre Dion a été arrêté pour menaces envers le premier ministre François Legault sur les réseaux sociaux. Les policiers lui ont passé les menottes tôt ce matin, à Sainte-Anne-des-Plaines, dans Les Laurentides. L'homme de 51 ans prend souvent position contre les mesures sanitaires de la COVID-19 et partage des thèses conspirationnistes, notamment sur Facebook. Dion n'en est pas à ses premières frasques en ligne. Il était d'ailleurs sous probation. L'an dernier, il a été reconnu coupable d'incitation à la haine pour avoir tenu des propos haineux envers la communauté musulmane deux ans après l'attentat à la Mosquée de Québec.

- 68.2 millions de personnes à travers le monde, dont 15,1 millions aux États-Unis, ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Donald Trump a signé un décret pour empêcher l'exportation de vaccins produits aux États-Unis vers d'autres pays. Le président sortant veut s'assurer que sa population soit immunisée en premier. Ainsi, les vaccins des compagnies Pfizer et Moderna que le Canada a commandés proviendront de l'Europe où les deux pharmaceutiques exploitent des usines.

