COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce mercredi 9 septembre

- Aucun décès n'a été enregistré dans les dernières 24 heures, mais deux décès survenus entre le 2 et le 7 septembre et un autre avant le 2 septembre s'ajoutent. Deux autres décès sont touefois retirés du bilan puisqu'ils n'étaient finalement pas attribuables à la COVID-19. 5771 personnes ont donc succombé à la maladie depuis le début de la crise sanitaire.

SANTÉ

- Le groupe pharmaceutique AstraZeneca suspend temporairement les essais cliniques pour le développement d'un vaccin contre la COVID-19. Cette pause est décrétée à la suite de l'apparition d'une maladie inexpliquée chez un participant. L'étude clinique est au stade 3, soit la dernière phase avant la mise en marché. En juin dernier, AstraZeneca a conclu une entente avec l'Italie, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas pour la distribution de 400 millions de doses.

- Québec solidaire demande au gouvernement de créer une banque de 10 congés d'urgence payés pour les travailleurs qui doivent se mettre en isolement durant la pandémie. La co-porte-parole Manon Massé dénonce le fait que les employés qui ne peuvent faire du télétravail se retrouvent à perdre 2 semaines de salaire. Mme Massé estime que tous les Québécois devraient avoir droit à ces congés, autant que la quinzaine d'élus qui se sont placés en isolement préventif hier.

Non, nous ne sommes pas tous égaux devant le coronavirus.



Si un élu peut se mettre en isolement préventif sans conséquence, monsieur et madame Tout-le-Monde devraient pouvoir faire de même.



Voilà pourquoi QS propose de créer une banque de 10 congés d'urgence payés.#polqc pic.twitter.com/E96hBzVi60 — Manon Massé (@ManonMasse_Qs) September 9, 2020

ÉDUCATION

- 73% des Québécois approuvent le retour des enfants à l'école, contre 45% pour le reste du Canada, selon un nouveau sondage mené conjointement par la firme Léger et l'Association d'études canadiennes. Cette enquête d'opinion est publiée alors que les cas de COVID-19 se multiplient dans les établissements scolaires.191 écoles sont affectées selon le plus récent bilan du site covideécolesquébec.org

- La Commission scolaire Marie-Victorin sur la Rive-Sud de Montréal est affectée par une multiplication de cas de COVID-19. Voici les écoles touchées :

CFP Charlotte-Tassé : 1 cas

cas CFP Pierre-Dupuy : 3 cas

cas École internationale Lucille-Teasdale : 1 cas

cas École primaire Adrien-Gamache : 5 cas

cas École secondaire André-Laurendeau : 1 cas

cas École secondaire Gérard-Filion : 2 cas

cas École secondaire Monseigneur-A.-M.-Parent : 1 cas

cas École Internationale du Vieux-Longueuil : 1 cas

POLITIQUE

- Quatre politiciens qui ont été en contact avec la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, ont été testés négatifs à la COVID-19. Il s'agit des ministres François Bonnardel, Simon Jolin-Barrette et Chantal Rouleau, ainsi que du maire de Laval, Marc Demers. En théorie, ils doivent tout de même rester en quarantaine à la maison jusqu'au 16 septembre par précaution. Ils font partie d'une quinzaine de politiciens en isolement préventif après avoir été en contact avec la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, qui a été testée positive, dimanche.

INTERNATIONAL

- Los Angeles est devenu, ce matin, l'une des premières villes à travers le monde à annuler la fête d'Halloween en raison de la COVID-19. La Santé publique croit qu'il serait impossible de maintenir la distanciation sociale. La distribution de bonbons même à l'intérieur d'une voiture sera interdite. La ville de 10 millions d'habitants compte près de 250 000 cas depuis le début de la crise et 6 000 décès.

- Un rallye impliquant 460 000 motocyclistes serait à l'origine de plus de 260 000 cas de COVID-19 aux États-Unis, ce qui en ferait le plus important évènement de propagation du coronavirus depuis le début de la pandémie. Le rassemblement s'est déroulé du 7 au 16 août dans le Dakota du Sud. Les festivaliers ont campé, fêté et assisté à plusieurs spectacles pendant cette période. L'éclosion aurait causé pour plus de 12 milliard$ de pertes dans l'économie selon l'Institute of Labor Economics.

- Le seuil des 4 millions de cas de COVID-19 à travers le monde est atteint. Dans le TOP 5 des pays les plus infectés selon l'Université Johns Hopkins on retrouve : Les États-Unis, l'Inde, le Brésil, la Russie et le Pérou.