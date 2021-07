COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 10 juillet

- Les régions de Montréal (+46) et de Laval (+9) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

Québec ne diffuse plus de bilan quotidien les jours fériés et les week-ends.

VACCIN

- Dans les derniers jours, le ministère de la Santé et des Services sociaux a enregistré une augmentation de 80 % du nombre de rendez-vous pris sur Clic Santé pour une première dose ou une seconde. Il pourrait s'agir là d'un effet de l'annonce du gouvernement du Québec de l'arrivée du passeport vaccinal, en septembre prochain. Rappelons qu'en cas de quatrième vague, il pourrait permettre aux gens pleinement vaccinés de continuer de profiter de certaines activités culturelles et sportives, alors que les non-vaccinés seraient tenus à l'écart.

- Le ministre de la Santé Christian Dubé n'exclut pas l'idée d'une troisième dose de vaccin à l'automne prochain. Tout dépend de l'évolution de la situation épidémiologique et du nombre de variants, selon TVA Nouvelles. Rappelons que le géant pharmaceutique Pfizer et son partenaire BioNTech prévoient demander sous peu aux États-Unis et à l'Europe l'autorisation d'administrer une troisième dose du vaccin contre la COVID-19. Le rappel assurerait une protection immunitaire renforcée de 5 à 10 fois supérieure aux deux doses initiales. Il offrirait aussi de bons résultats pour contrer les variants Beta d'Afrique du Sud et Delta, de l'Inde. Au Québec, Christian Dubé attend la recommandation de la Santé publique sur le sujet avant de confirmer la troisième dose, qui de toute façon ne serait pas donnée avant l'automne.

- Les fans de musique pourront profiter de leur passage au Piknic Électronik de Montréal pour se faire vacciner, demain de 12 h 30 à 19 h 30. Une clinique sans rendez-vous sera effectivement érigée à l'entrée du site.

Ce dimanche 11 juillet, une clinique de vaccination sans rendez-vous sera déployée à l’entrée de Piknic Electronik.



Merci à la Direction régionale de santé publique de Montréal et au parc Jean-Drapeau pour cette initiative pour rejoindre les jeunes. https://t.co/ibLuktlZLc pic.twitter.com/2cV5x6yl9v — Christian Dubé (@cdube_sante) July 9, 2021

- Pour les gens de la Mauricie et du Centre-du-Québec, c'est dans quelques campings de la région que la vaccination s'invite. Voilà une façon de rejoindre les jeunes de 18 à 29 ans qui tirent de l'arrière en terme de vaccination. Actuellement au Québec, un peu moins de 68 % des jeunes ont reçu leur première dose et seulement 18 % la seconde.

SANTÉ

- Plusieurs personnes ayant contracté la COVID-19 ressentent des symptômes plus d'un mois après la maladie. C'est ce qui ressort d'une analyse de l'analyse de plusieurs études par l'Agence de la Santé publique du Canada dévoilant que 83 % des patients continuent de vivre des inconvénients de quatre à douze semaines après l'infection. 56 % vivent quant à eux une persistance des symptômes pour plus de 12 semaines. Parmi les séquelles les plus communes, on retrouve entre autres la fatigue, des douleurs ou des inconforts généraux, des problèmes de sommeil, le souffle court et de l'anxiété ou un sentiment dépressif.

- Malgré le nombre de cas de COVID-19 en baisse, les urgences du Québec sont encore surchargées. Le manque de personnel et l'affluence importante causent des problèmes dans plusieurs régions. Selon le site Bonjour Santé, certains taux d'occupation dépassent les 130 % dans Lanaudière, dans les Laurentides, en Estrie et en Montérégie. En Outaouais et sur la Côte-Nord, certains hôpitaux ont dépassé les 160 % de taux d'occupation.

DÉCONFINEMENT

- La frontière terrestre entre le pays et les États-Unis a vu son trafic augmenter de 25 % depuis lundi selon l'Agence des services frontaliers du Canada. Ils s'attendent à une augmentation notable ce weekend, le premier depuis l'entrée en vigueur des nouvelles mesures. Il faut dire que depuis le 5 juillet, les Canadiens ayant reçu deux doses de vaccin peuvent revenir au pays en se soustrayant à la quarantaine obligatoire de 14 jours. Des résidents canadiens qui vivent maintenant aux États-Unis rendent donc enfin visite à leurs proches. Rappelons par ailleurs que les voyages non essentiels sont toujours proscrits par le gouvernement fédéral, au moins jusqu'au 21 juillet.

INTERNATIONAL

- Plus de 4 milliards de vaccins ont été distribués à travers le monde, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.